ГАЛЕРЕЯ ⟩ Маски непопулярны: что происходит в открывшихся торговых центрах сегодня вечером

«Мы были хорошо подготовлены к сегодняшнему открытию. Мы также подготовили торговый центр с точки зрения дезинфекции, уделяем большое внимание уборке и повышению ее качества», – сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям торгового центра Юлемисте Тия Нымм Elu24.

Кристьян Маароос, глава торговых центров компании Citycon AS, которая управляет центром Rocca al Mare, сообщил Elu24, что торговый центр также готов принимать посетителей.

«Служба безопасности уделяет особое внимание тому, чтобы не было скопления народа. Как только люди будут собираться слишком тесно к друг к другу, их сразу об этом уведомят по громкоговорителю», – добавил Нымм.

К слову, особого ажиотажа в торговых центрах в первый вечер после открытия не наблюдается. Картина скорее напоминает обычный рабочий день. Люди ходят по своим делам, и лишь немногие из них носят маски.

Чтобы не создавать скопления людей, оба торговых центра закрыли общественные зоны отдыха. «На самом деле, мы рекомендуем людям приходить в масках. Однако если вы нигде не можете найти маску, то можно обратиться в наш инфопункт, и вам помогут», – объяснил Нымм.

«Также мы готовы организовать вход людей в магазин группами. Мы нацелены на то, чтобы все шло хорошо, и в случае необходимости мы должны реагировать на ситуацию. Однако я надеюсь, что тысячи людей не будут атаковать торговый центр в первый день его открытия», – сказала Маароос.