ВИДЕО ⟩ Женщина, попросившая мужа украсить стену в гостиной, получила сладкий сюрприз

Как и у большинства людей, теперь у 32-летнего строителя из Британии Ника Смита намного больше свободного времени, чем обычно. Поэтому мужчина, наконец, решил выполнить одну из давних просьб своей жены – облагородить абсолютно белую и скучную стену в гостиной, пишет Lad Bible.

Шутник провел более четырех часов со своей 7-летней дочерью Изабеллой и 5-летней дочерью Амелией, чтобы наклеить тысячи резиновых медведей на стену.

Жене Ника понадобилось время, чтобы оценить сладкий сюрприз. Сначала она опешила и даже хотела возмутиться, но потом муж объяснил ей, что всего лишь выполнил ее давнюю просьбу – со вкусом украсил гостиную! Впрочем, после того, как женщина опубликовала фото «сладкого дизайна» в социальных сетях, получила много восторженных отзывов. А позже опубликовать снимки их комнаты попросили британские СМИ.

Прежде, чем снять медведей со стены, семья решила с ними сфотографироваться. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

На украшение стены пошли старые жевательные конфеты. В общей сложности мужчина и его дети наклеили на стену более 6000 резиновых медведей.

«Было довольно легко наклеить их, мы просто облизали их и повесили на стену», – добавил Ник.

Увы, когда пришло время очистить стену от конфет, выяснилось, что она безнадежно испорчена. Конфеты отдирались лишь вместе с краской. И хотя, теперь в гостиной нужно делать ремонт британская семейка не расстраивается, ведь «сладкий декор» подарил им столько смеха и веселых моментов на самоизоляции.