Тельцов ждет интересное знакомство, а Козерогам лучше побыть в одиночестве: гороскоп на 12 мая

Благоприятный день для проведения общественных мероприятий, а также вечеринок и праздников. Хорошо складываются поездки, массу удовольствия позволяет получить отдых на природе. Достаточно разумной заботы о здоровье для того, чтобы избежать недомоганий и ухудшения самочувствия, пишет Dvorec.
Овен
Жизненный потенциал Овнов огромен, представители данного знака полны сил и энергии. Помните, что окружающим трудно угнаться за вами, и будьте снисходительны к тем, кто не столь деятелен и неутомим сегодня. Со многими делами вы способны справиться в одиночку, но сотрудничество будет не только приятным, но и полезным, поэтому отказываться от него не стоит.
Можно решить финансовые вопросы, разумно распорядившись имеющимися средствами, или найти новый источник доходов.
Мелкие неурядицы в семье не станут причиной серьезного конфликта; вы готовы стать миротворцем или пожертвовать своими интересами для всеобщего блага.
Телец
Хороший день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями. Вы прекрасно проведете время в поездках, новые впечатления будут приятными. Можно посетить салон красоты, обновить гардероб – звезды обещают, что любые эксперименты с имиджем будут удачными чрезвычайно. Нетрудно достичь взаимопонимания с родственниками, появляется шанс вместе решить общие проблемы.
В романтических отношениях, увы, не все гладко: ваши слова и поступки будут истолкованы ложно, что и станет поводом для ссоры. Однако вы в силах сохранить контроль над ситуацией, помешать развитию конфликта. Весьма острыми будут финансовые проблемы у тех, кто не привык отказывать себе в дорогостоящих развлечениях.
Близнецы
Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни – момент для этого наступил самый подходящий. Вы без труда сможете расположить к себе человека, симпатию которого ранее напрасно пытались завоевать. Влюбленные проведут наедине немало приятных минут, позволят себе признания, на которые не решались ранее. Многие почувствуют готовность к вступлению в брак или началу совместной жизни.
Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений, совместные поездки. Не исключены суета и хлопоты, но и они не вызовут у вас душевного дискомфорта.
Рак
Позитивные тенденции сильны, день удачен. Сегодня вы можете заниматься любыми делами – возможности велики, звезды на вашей стороне. Не станет проблемой получение помощи от влиятельных людей или тех, чьи знания и опыт вам сейчас совершенно необходимы. Можно попробовать свои силы в совершенно новой сфере, вступить на путь, который давно вас манил, но казался слишком опасным и сложным.
Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время. Уверенность в своих силах возрастает, а вместе с ней увеличивается и ваша привлекательность для окружающих.
Лев
Ваша самоуверенность достигает невероятных высот, но она не лишена оснований – день будет очень удачным. Звезды обещают Львам успех в новых начинаниях, легкую победу над недоброжелателями и конкурентами, а также собственными маленькими слабостями. Улучшается финансовое положение, вы мудро распоряжаетесь деньгами, делаете удачные покупки.
Прекрасный день для отдыха, общения с людьми, которые вам интересны. Семейные отношения гармоничны, у представителей старшего поколения не будет поводов для недовольства вами, а дети искренне порадуются совместному времяпрепровождению. Не бойтесь прослыть чудаком: ваша склонность к экстравагантным поступкам сегодня многим придется по вкусу.
Дева
Есть шанс добиться больших успехов. Ваш секрет – в умении общаться с разными людьми, находить общий язык даже с теми, кто совершенно не разделяет ваших интересов. Сегодня звезды наделяют вас колоссальной силой убеждения; воспользуйтесь благоприятным моментом, если вам необходимо провести неприятный разговор или обсудить накопившиеся проблемы.
Финансовые трудности не исключены, потребности членов семьи увеличиваются, а с ними растут и расходы. Однако заботы о материальном благополучии не помешают вам прекрасно отдохнуть, получить удовольствие от поездок и праздников, которые вы планируете посетить.
Весы
Благоприятные тенденции сильны, появления серьезных проблем вы можете не опасаться. В этот день у вас появится возможность расширить свой круг общения и завязать полезные знакомства – природное обаяние в этом наверняка поможет. Возможны значительные перемены в отношениях с близкими людьми, общение с ними станет для вас более приятным и легким.
Очень удачный день для поездок, путешественников ждут яркие и приятные впечатления. Влюбленные будут радоваться обществу друг друга, но едва ли захотят обсуждать накопившиеся проблемы: сегодня Весы лишены той серьезности, которая для этого необходима. Легкомысленные настроения не опасны.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть трудности финансового характера, но и они не испортят впечатления от этого приятного дня. Позитивные тенденции сильны, звезды готовы помочь вам в решении многих важных вопросов. Не отказывайтесь от поддержки давних союзников, даже если возможности их невелики: сейчас любой человек, готовый поверить в ваши идеи, важен и нужен.
Возможно романтическое увлечение, которое в корне изменит вашу жизнь, заставит пересмотреть свое отношение ко многим вопросам, настроиться на более серьезный лад. Вы готовы к решительным действиям, но совершаете лишь обдуманные поступки – такому подходу можно только позавидовать.
Стрелец
Будьте внимательны к своему имуществу: вы рискуете лишиться того, чем очень дорожите. Не лучшим образом складываются и финансовые дела – приходится отказываться от запланированных расходов, откладывать покупки. Однако вынужденная экономия пойдет вам на пользу: вскоре вы получите возможность чрезвычайно удачно распорядиться имеющимися средствами.
Благоприятна атмосфера в семье, не возникнет поводов для конфликтов и ссор. Жизненный потенциал высок, недомоганий можно не опасаться. Наслаждайтесь активным отдыхом и общением с друзьями. Звезды подготовили для вас весьма приятные сюрпризы.
Козерог
Многое изменится к лучшему, если вы решитесь на поступки, которые кажутся слишком оригинальными, даже экстравагантными. Вероятно появление интересных идей, планов, воплощение которых в жизнь будет непростым, но чрезвычайно увлекательным делом. Можно действовать решительно, если вы к этому готовы; если же в душе еще остались сомнения – не торопитесь, прислушайтесь к подсказкам интуиции.
Родственники не всегда понимают вас правильно, их замечания не лишены оснований, но весьма несвоевременны. Не вступайте в споры: ваше стремление защитить собственную позицию может быть истолковано ложно. День подходит для поездок и развлечений, а вот физические нагрузки сейчас нежелательны.
Водолей
Давно составленные планы приходится менять, но у Водолеев нет повода жалеть об этом – новые идеи куда лучше старых! Сейчас вы не страдаете от недостатка уверенности в себе, но все же радуетесь тому, что окружающие одобряют ваши суждения и поступки. Взаимопонимание с родственниками едва ли будет полным, но по ключевым вопросам вы все же сможете прийти к единому мнению.
Хороший день для поездок. Знакомство с приятными попутчиками может сыграть важную роль в вашей жизни. Финансовая картина благоприятна, расходы не окажутся напрасными, а по случаю приобретенные вещи будут радовать вас еще долго.
Рыбы
Проведите этот день в спокойствии, по мере сил противостоя царящим вокруг суете и спешке. К вам тянутся особы, склонные к нелегким размышлениям, мрачным настроениям, унынию – вы же легко «заражаетесь» неприятными эмоциями, поэтому общение стоит ограничить. Только с теми, кто исполнен оптимизма, вы себя будете чувствовать по-настоящему комфортно, и, к счастью, любимый человек окажется в числе этих людей!
Возможно получение неприятных известий, не исключены проблемы в семье. Впрочем, непреодолимых трудностей не возникнет. Обдуманные поступки и взвешенные решения – лучший способ избежать ошибок и удержать от них тех, кто вам дорог.