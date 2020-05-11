ТОП-5 знаков Зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

1 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Этот знак очень свободолюбив, поэтому сразу предупреждаю: «укротить» не получится, придется выбирать и подбирать тактику. Для него важны преданность, постоянство и спокойствие. Если одно из качеств вызывает сомнение, создать что-то прочное будет крайне сложно. Чтобы Стрелец по доброй воле расстался со своей «свободой», ему нужны гарантии. Интуиция у представителей этого знака развита хорошо, поэтому обмануть их даже не пытайтесь.

2 МЕСТО — КОЗЕРОГ

Их нельзя назвать легкомысленными, но все же есть некая грань. В чем она заключается? Легко откажутся от отношений, которые их не устраивают, без длительных скандалов, выяснений, уговоров... «Не мое», — так аргументирует Козерог свой выбор уйти. И только, если вы приложите максимум усилий, возможно, представитель этого знака зодиака пересмотрит свою позицию. Именно отсутствие позиции «бороться до конца за отношения», там где не видит смысла, делает Козерогов часто недоступными.

3 МЕСТО — ОВЕН

На первый взгляд, не все так сложно: захлестнувшая романтика само собой перерастает день за днем во что-то большее и даже фундаментальное. Но есть маленький секрет — ревность. Овны ревнивы. Если вам повезло и вы встретили Овна не раненого до вас судьбой, то никаких проблем не возникнет. Но если волею судеб, Овен был ранен, вам придется быть аккуратным в выборе друзей, знакомых и времяпрепровождений.

4 МЕСТО — СКОРПИОН

Правдорубы и правдолюбы! Это часто многое усложняет. Внутренний мир Скорпионов требователен как к собственной персоне, так и к окружающим, а в первую очередь это касается самых близких и любимых. Если вы встретили своего Скорпиона будьте головы, что вам придется выложиться на все 100%. В ответ вы будете награждены крепким союзом, о котором, скорее всего, не пожалеете.

5 МЕСТО — ЛЕВ