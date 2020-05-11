ЭСТОНИЯ НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ ⟩ Многодетная мать поделилась уморительным снимком

На эту тему решила пошутить и эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес. Мать четырех детей, которая хоть и является очень талантливым музыкантом, больше известна нашим читателям из-за своих весьма скандальных выходок... Впрочем, стоит признаться, с чувством юмора и самоиронии у Сильвии все точно в порядке!

Сегодня она опубликовала коллаж из двух фото, на одном из которых позирует посреди поля в легкой одежде и с ребенком на руках. На втором же фото Сильвия уже закуталась в шубу...