ЭСТОНИЯ НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ ⟩ Многодетная мать поделилась уморительным снимком
Еще вчера, 10 мая, когда вся Эстония отмечала День матери, на улице стояла просто неправдоподобно хорошая погода. Легкий ветерок, прогретый солнцем воздух и ни единой тучки! И что же увидели жители Эстонии, выглянув в окно 11 мая...?
На эту тему решила пошутить и эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес. Мать четырех детей, которая хоть и является очень талантливым музыкантом, больше известна нашим читателям из-за своих весьма скандальных выходок... Впрочем, стоит признаться, с чувством юмора и самоиронии у Сильвии все точно в порядке!
Сегодня она опубликовала коллаж из двух фото, на одном из которых позирует посреди поля в легкой одежде и с ребенком на руках. На втором же фото Сильвия уже закуталась в шубу...
Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что эти фото полностью отражают состояние большинства жителей Эстонии сегодня!