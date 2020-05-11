Пн, 11.05.2020
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ФОТО ⟩ Стильная штучка: как выглядит четвертая теща Александра Цекало

Александр Цекало с женой

ФОТО: Instagram

Пара Александра Цекало и Дарины Эрвин — одна из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. 

Супруга известного продюсера Дарина — крайне раскрепощенная особа: рисует в полуобнаженном виде, любит говорить о сексе и иногда показывает своего мужа голым.

Впрочем, свои посты Эрвин посвящает не только мужу и любимому писателю Чарльзу Буковски, но и своей семье. Накануне она представила фолловерам свою мать.

Поводом стал День матери, который в Америке, как и Эстонии, отмечают во второе воскресенье мая. Оказывается, у Александра Цекало очень стильная теща! 

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

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