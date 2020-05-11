ВИДЕО ⟩ Светлана Лобода в эротическом халатике засветила упругую грудь

37-летняя украинская певица Светлана Лобода, несмотря на свой возраст, в глазах многих мужчин продолжает оставаться секс-символом. До последнего момента исполнительница весьма редко радовала поклонников откровенными фотосессиями, однако в последние дни ее словно прорвало. Сегодня, 11 мая, Лобода опубликовала пикантное видео в своем аккаунте в социальной сети Instagram, пишет Экспресс газета.