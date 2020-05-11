«Это же огонь!» Полупрозрачное белье не скрыло грудь Эмили Ратаковски

Нижнее белье на Эмили Ратаковски — симфония для ценителей женского тела и интимного гардероба. Американская топ-модель знает толк в выборе туалетов и их демонстрации. Для чего использует прелести своего тела по максимуму. Преданные поклонники узнают ее роскошную грудь из тысячи. Изучить эту часть ее фигуры им помогают такие фото, как то, которое звезда опубликовала в Instagram накануне, пишет Пятый канал.