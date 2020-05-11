«Жизнь полностью изменилась»: принц Гарри сделал публичное заявление впервые после переезда

Принц Гарри и Меган Маркл второй месяц ведут самостоятельную жизнь после отказала от королевских обязанностей. Они располагаются в роскошном особняке в Лос-Анджелесе. Супруги являются гостями магната Тайлера Перри пока в их приобретенном доме идет ремонт. Говорят, герцог Сассекский начинает скучать по Великобритании, чем Меган совершенно недовольна. Она боится, что супруг в какой-то момент бросит ее и уедет в Великобританию.

Однако это всего лишь слухи. Правду знают лишь немногие до тех пор, пока звездная чета сама не выйдет на связь с поклонниками. Кстати, на днях принц Гарри сделал публичное заявление. Правда, немного на другую тему.

Герцог Сассекский записал видеообращение и сообщил, что "Игры непобежденных", которые каждый год проводились по его инициативе для получивших инвалидность военных, в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Сегодня мы должны были встретиться в Нидерландах, чтобы открыть Invictus Games, однако наша жизнь кардинально изменилась с тех пор, как я был в Гааге. Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро,

— сказал Гарри, отметив, что сейчас очень важно поддерживать друг друга:

Знаю, что в это непростое время многие семьи военнослужащих поддерживают друг друга, общаясь по видеосвязи. Это здорово! Пожалуйста, будьте внимательны друг к другу, и если вдруг кто-то давно не выходил с вами на связь, вполне возможно, что этому человеку сейчас нужна помощь.

Пользователи Сети обратили внимание на то, как выглядит сейчас принц Гарри. Некоторые заметили, что у герцога Сессекского печальный взгляд. Другим же показалось, что он похорошел. "Гарри выглядит в сто раз умнее. Климат Лос-Анджелеса пошел ему на пользу", – написал поклонник.