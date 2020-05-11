Пн, 11.05.2020
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Заболевшая коронавирусом Мария Ивакова о своем состоянии: «Обоняние возвращается сразу после сна»

Мария Ивакова

ФОТО: Скриншот с Instagram

На прошлой неделе стало известно, что ведущей пришлось временно отказаться от участия в популярном проекте из-за подозрительного теста на COVID-19. Позднее выяснилось, что анализ оказался положительным. Мария проходит лечение в домашних условиях под присмотром Никиты Ефремова, пишет Стархит.

По словам 33-летней Марии Иваковой, ей повезло — ведь она переносит опасный вирус в легкой форме. У актрисы нет температуры и кашля. Кроме того, Ивакова не испытывает проблем с дыхательной системой. Она предпочитает не паниковать и заботится о собственном иммунитете. 

Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость и я ухожу спать (иногда сон достигает по 14 часов в сутки). Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп,

— поделилась артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мария отмечает, что четко следует всем предписаниям врачей. Поэтому ей пришлось убрать из рациона сахар — по мнению медиков, он лишь способствует выживанию вируса. Также Ивакова принимает магний, цинк, витамины D и С. Через неделю Марию ждет повторное обследование, а также анализ крови и компьютерная томография грудной клетки.

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