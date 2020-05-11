Заболевшая коронавирусом Мария Ивакова о своем состоянии: «Обоняние возвращается сразу после сна»

По словам 33-летней Марии Иваковой, ей повезло — ведь она переносит опасный вирус в легкой форме. У актрисы нет температуры и кашля. Кроме того, Ивакова не испытывает проблем с дыхательной системой. Она предпочитает не паниковать и заботится о собственном иммунитете.