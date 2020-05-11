Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 мая

В сфере любви и общения Львам понадобится больше терпения. Многие люди станут источником очень важного жизненного опыта, который будет выражен в здравой критике или замечаниях. Не нужно резко на это реагировать, если хочется остаться друзьями и коллегами. С 11 по 17 мая полезно также заниматься обучением, получением знаний.

Дева

Звезды и планеты будут в очень благоприятном для Дев положении. Это будет выражаться в приливе сил и удачи. Девам необходимо браться за все самые важные дела и не бояться пробовать себя в чем-нибудь новом. Это время открытий и приятных сюрпризов. Логика — это хорошо, но сейчас важно полагаться также и на интуицию, усилить которую помогут специальные талисманы.

Самые благоприятные дни недели — четверг и пятница. 14 и 15 мая можно смело заводить новые знакомства, а также переводить отношения на новый уровень. Можно знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу или помолвку. Это идеальное время для знакомств и романтики, флирта и поиска любовного вдохновения.

Весы

Весам на этой неделе придется решать множество проблем. В связи с этим желательно всегда оставаться в тонусе . Если позволить себе потерять мотивацию, уйдет и успех. Пришло время сфокусироваться на себе любимых, забыв про окружающих. Нужно научиться говорить «нет» всем, кто привык просить о помощи и не давать ничего взамен.

С 11 по 17 число необходимо заниматься домашними делами и помнить про все свои обязанности. Не стоит ничего откладывать на потом. На работе и в бизнесе желательно действовать максимально слаженно с коллегами и партнерами. Возможно, на этой неделе Весы смогут воплотить в жизни свои давние амбициозные планы.

Скорпион

Скорпионам необходимо временно взять паузу в отношениях, которые их чем-то не устраивают. Важно помнить, что некоторые проблемы в любовной сфере неразрешимы и являются следствием низкой совместимости с человеком. В отношениях с родственниками или второй половинкой Скорпионов могут ждать трудности.

Всем, у кого появится ощущение, что всё вокруг рушится, стоит воспользоваться советами астрологов на каждый день о том, как стать удачливее. Скорпионам нужен кто-то позитивный и оптимистичный — человек, который обнимет и скажет, что всё на самом деле прекрасно, выслушает и поймет.

Стрелец

На этой неделе, особенно в самом ее начале звезды и планеты будут в очень благоприятном положении. Это позволит Стрельцам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что всё получится, все острые углы сгладятся. Вера в собственный успех мотивирует лучше, чем что-либо другое.