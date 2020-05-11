Пн, 11.05.2020
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«Совсем скоро это уже все закончится»: дочь Заворотнюк сделала заявление

Анна Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем сторис обращение к поклонникам в связи с продлением режима самоизоляции в Москве до 31 мая.

Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают об окончании эпидемии и снятии ограничительных мер.

Сама она выразила надежду в то, что «совсем скоро» пандемия в мире закончится, и москвичи смогут наконец вернуться к обычной жизни.

«Ребят, как знаете, срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. Как вы думаете, выпустят ли нас после 31 мая, или срок будет продлен еще и на июнь? Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — сказала Анна.

Отметим, что о больной раком матери Анна никак не упомянула. Заворотнюк-младшая отказывается говорить о состоянии здоровья родительницы, лишь изредка призывая поклонников молиться и верить в лучшее, пишет Topnews.

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