В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Ефремов пожаловался, что не может пить, как раньше

Известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что не может пить, как раньше. В связи с введенным режимом самоизоляции артист не может посещать питейные заведения, а употреблять алкоголь дома — не в его вкусе.

«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить», — цитирует знаменитость «Коммерсантъ».

По словам Михаила Ефремова, в настоящий момент он находится в самоизоляции вместе с детьми. Он считает, что в такой ситуации у него «больше ответственности за все».

«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», — поделился артист.