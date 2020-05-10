ГАЛЕРЕЯ ⟩ Участницы конкурса «Мисс Рапламаа 2020» порадовали потрясающим сюрпризом в День матери

6 апреля прошлого года Анетт Таммик завоевала титул «Мисс Рапламаа». В этом году десять прекрасных девушек также претендуют на этот титул: Кларита-Кармен Прокопьева, Рута Рокк, Анжела Тийк, Йоханна Куусемяэ, Ева-Лота Мерес, Лийс Круув, Диана Яэгер, Гейли Весинурм, Сандра Лузе и Марибель Контсон. Финал пройдет 4 сентября в спортивном здании Sadolin.