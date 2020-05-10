ГАЛЕРЕЯ ⟩ Участницы конкурса «Мисс Рапламаа 2020» порадовали потрясающим сюрпризом в День матери

Хотя финал конкурса «Мисс Рапламаа 2020» был перенесен на осень, сегодня девушки решили порадовать нас фотографиями со своими мамами, пишет Elu24.
Участницы конкурса «Мисс Рапламаа 2020» поздравляют всех женщин-матерей с Днем матери и дарят красивые фотографии.
6 апреля прошлого года Анетт Таммик завоевала титул «Мисс Рапламаа». В этом году десять прекрасных девушек также претендуют на этот титул: Кларита-Кармен Прокопьева, Рута Рокк, Анжела Тийк, Йоханна Куусемяэ, Ева-Лота Мерес, Лийс Круув, Диана Яэгер, Гейли Весинурм, Сандра Лузе и Марибель Контсон. Финал пройдет 4 сентября в спортивном здании Sadolin.