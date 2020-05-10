ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ⟩ Повседневные продукты, вызывающие рак

Мы можем повлиять на большинство причин и улучшить свое самочувствие и снизить риск многих опасных заболеваний, пишет zen.yandex.ru.

Продукты, из-за которых может возникнуть онкологическая патология

Попкорн. Лакомство из микроволновки содержит зерно и масло генетически модифицированных продуктов, а ароматизаторы, которые добавлены в масло, содержат токсичное вещество диацетил, выделяемый опасными парами. Исключите из рациона попкорн.

Консервы. Бисфенол-А. Данное вещество добавляют в консервы, оно запускает онкологический процесс, видоизменяя здоровые клетки на раковые. Экспериментами доказано, что употребление данное вещества грызунами вызывает генетические изменения в головном мозге. Заменить консервы можно свежими или свежезамороженными фруктами, овощами, рыбой и мясом. Также бисфенол-А содержится в термобумаге и пластмассе.

Мясо. Касается это именно мяса, приготовленного на гриле. Молекулярная структура мяса во время такого приготовления меняется, освобождая канцерогены-амины.

Сахар-рафинад. В борьбе с онкологическими заболеваниями сахар - враг номер 1. В приготовлении рафинада используется кукурузный сироп и генно-модицированная свёкла, с их помощью в организме происходят большие выбросы инсулина, питающие онкологические клетки.

Маринованные и копченые продукты. Речь идет не о домашнем приготовлении, а о фабричном производстве. В составе таких продуктов содержатся нитраты и нитриты, которые используют для длительного хранения. Они накапливаются в нашем организме, после чего происходит повреждение клеток, что и вызывает онкологические заболевания.

Газированные напитки. Такие напитки способствуют развитию онкологических патологий органов пищеварения. В состав газировки входят кукурузный сироп, красители и другие химические вещества, которые пагубно влияют на организм. Пометка на тарной этикетке «напиток диетический» означает, что вы употребляете аспартам, который по вредности для человека находится на уровне крысиного яда.

Белая мука. Пищевая ценность муки снижается при фабричной обработке. Гликемический индекс белой муки очень высок, что означает выработку инсулина в крови. Чрезмерное употребление изделий из белой муки может привести к резистентности к инсулину, что есть плохо.

Рыба. Рыба, выращенная на фермерских рыбоводствах, питается исключительно антибиотиками и пестицидами, чтобы снизить смертность от паразитов и вирусов, которые возникают из-за тесноты. При употреблении такой рыбы вы получаете в малых дозах жирные кислоты омега-3 и большую дозу канцерогенных веществ. Дикая рыба намного полезней.