Рейтинг самых любящих мужчин по знакам Зодиака

Справедливо сказать, что Близнецы производят благоприятное впечатление на женщин. Вместе с тем представители этого знака Зодиака очень влюбчивы, так что на первых порах отношения выглядят как встреча двух половинок, одухотворённых взаимными чувствами. Однако Близнецы ветрены и непостоянны, в связи с чем на их счету множество разбитых сердец — причем разбитых не из злого умысла, а только по причине собственного неумения возобладать над устремлениями необузданной стихии ветра.

Близнецов практически невозможно принудить к серьезности, но эта самая мальчишеская лёгкость так очаровывает множество женщин. Находясь рядом с мужчинами этого знака Зодиака, очень просто испытывать романтическую эйфорию и жизнелюбие.

Рыбы

Мужчины-Рыбы очень напоминают Близнецов своей противоречивостью. Их поведение столь же сложно предсказать, а поступки — объяснить. Общаясь с Рыбами, вы зачастую ощущаете себя человеком, недавно лишившимся памяти, потому что не можете вспомнить, чем же таким спровоцировали текущее настроение вашего партнера.

Не напрягайтесь, вы ни при чём, поскольку таково свойство Рыб: они непостоянны и самим себе не могут объяснить управляющие ими мотивы. Но эти мужчины очень притягательны, у них сильнейшая харизма. Непостоянство и внутренние конфликты лишь добавляют остринки в ваши отношения.

Часто женщины говорят, что их притягивает эта мужская своенравность, которую они трактуют как сложное устройство внутреннего мира — и часто бывают в этом правы. Нельзя сказать, что Рыбы — это идеальные партнеры или романтичные любовники, но в них есть всего понемногу. Неоднозначность характера не позволяет поставить их на вершину или в самый низ рейтинга — только где-то в середине.

Козерог

Козероги сдержанны в жизни и требовательны в любви. Часто это солидные мужчины, точно знающие, чего хотят — и такая уверенность привлекает женщин. Но следует отметить, что множество Козерогов не стараются сколько-нибудь соответствовать тому, на что претендуют. Они с авторитетным видом расскажут, что «должна» женщина, но на вопрос, что же они предлагают ей, вероятнее всего ответят: «Себя».

Как и в случае с любым другим знаком Зодиака, не существует «чистых» Козерогов, ведь не бывает и эталонных сангвиников или холериков, но описанные выше качества присущи большинству таких мужчин. Справедливо будет обвинить Козерогов в эгоизме, из-за которого мужчинам, рожденным под этим знаком Зодиака, очень трудно влюбить в себя кого-либо, не прилагая усилий.

Тем не менее уверенность часто идет им на руку, и многие женщины задумываются: «Если он так себя ведет, то, наверное, имеет на это право». С причудами Козерогов не так уж и сложно свыкнуться, а в быту и семейной жизни они вполне адекватные люди, которые после расстановки приоритетов, обязанностей и семейных статусов не доставляют партнерам проблем.

Телец