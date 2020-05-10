Рейтинг самых любящих мужчин по знакам Зодиака

Нередко приходится слышать такие вопросы: «Мужчины каких знаков Зодиака самые любящие?», «Кто самый холодный и безразличный?». Конечно, единственного верного ответа быть не может, но «Домашний Очаг» составил рейтинг мужчин и рассказали, как они проявляют свое отношение к женщине, на какие поступки способны и как понять, что именно этот мужчина действительно заслуживает вашего внимания.
Становясь Львом, Тельцом, Скорпионом или кем-либо еще, мы наследуем некие присущие этим знакам качества, которые определяют наши склонности, дают зачатки характера, но — заметьте! — не становятся единственным составляющим такой сложной структуры, как психика человека. Пусть звезды и придают людям определенные качества, но это вовсе не значит, что тем самым нас ограничивают в средствах и силе выражения своих чувств.
Взаимоотношения разных людей строятся на факторах совместимости, в том числе и астрологической, поэтому некоторые знаки, воспринимаемые друг другом как ужасные партнеры для отношений, на самом деле просто несовместимы. С кем-то другим в то же время они могут составить идеальный союз.
Рак
Статус самого романтичного знака Зодиака заслуженно имеют Раки. Можно ли определить таких мужчин на вершину рейтинга? Как и везде, здесь есть свои плюсы и минусы.
Со своей позиции, исходя из глубины душевных терзаний и судя по количеству проявленного внимания, Раки — безусловные лидеры в данной сфере человеческих взаимоотношений. Однако не всё так просто.
Следует понимать, что не всякая женщина нуждается именно в тех знаках внимания, которые ей уделяет мужчина-Рак, а он, при всей своей чуткости, может не замечать ее настоящих потребностей. Тем не менее в большинстве своем именно Раки воплощают в себе тот самый архетипичный образ романтичного воздыхателя, которого справедливо назвать и потерявшим голову поклонником, и наиболее искренним влюбленным. И всё же держите ухо востро — убедитесь, что мужчина-Рак действительно упивается вами, а не своими к вам чувствами.
Лев
Многие женщины согласятся с тем, что представители этого знака Зодиака — одни из самых пылких любовников. И всё же, делает ли это их любящими? Да. Многие женщины нуждаются именно в таком спутнике жизни: уверенном, сильном, источающем мощь и великолепие. Конечно, не всё то золото, что блестит, и многие посчитают Львов эгоистами, но такие мужчины эгоистичны лишь до тех пор, пока не встретят ту женщину, которую посчитают достойной себя.
Если вам посчастливилось быть избранницей Льва — вы убедитесь, что его эгоизм с этого момента перестал быть личной привилегией, а теперь стал способом выделить уже вас двоих, как пару, имеющую преимущества перед всем окружающим миром. Уж если Вы по-настоящему привлекли Льва, то он осыплет вас благами и вниманием, а уж ухаживать представители этого знака умеют по‑королевски.
Водолей
Третьими в данном рейтинге, но вполне способными поспорить за первое место по уровню романтизма, стали Водолеи. На самом деле, в природе их знака нет изначальной романтической направляющей, а свой любовный вектор они ориентируют по тому, что дает им почувствовать возлюбленная.
Иными словами, мужчины-Водолеи осознанно подстраиваются под вас, стараясь исполнить любые ваши пожелания, о которых узнали. Кто-то воспримет такое поведение неискренним, но это заблуждение. Просто Водолеи думают в первую очередь о ваших потребностях, а не о своих. Это противопоставляет их таким знакам, как Лев, Скорпион, Козерог или Телец.
Между тем не каждая женщина хочет видеть рядом с собой мужчину-исполнителя, ведь некоторые обожают подчиняться, так что подобная «покорная» любовь для них может быть воспринята как нечто безынтересное.
Овен
Мужчины-Овны не просто имеют все основания оказаться в четверке лидеров, но могут даже конкурировать с прочими претендентами за первое место. Как говорилось ранее, все проявляют любовь по‑разному, и стратегия Овнов очень напоминает то, что делают Львы: они пытаются преподнести себя под наиболее выгодными ракурсами, хвастают, демонстрируют лучшие стороны своего характера.
Вместе с тем Овны еще и очень внимательны к женщинам. Они серьезны к вашим потребностям и пожеланиям, хотя и не возводят их в абсолют с фанатичностью, порой присущей Водолеям. Для многих женщин Овен — идеальный любящий партнер, потому что ему удается гармонично сочетать лучшие качества многих знаков зодиака: он силен, чувственен, уверен, внимателен, заботлив. Часто женщины отзываются о своих мужчинах-Овнах как об идеальных, но тут следует сохранять объективность, ведь для всех нас любимый человек выглядит безупречным.
Однако недостатки есть у всех, и далеко не каждая женщина нуждается именно в том, что ей способен дать Овен. Случалось слышать мнение, будто представители этого знака однолинейны в своёе отношении — так, как вы можете догадаться, отзывались представительницы тех знаков, которые нуждаются в регулярных эмоциональных встрясках — Скорпионы.
Весы
Весы очень демократичны в отношениях. Они не требуют беспрекословного подчинения и сами не дают управлять собой, выступая за полное равноправие в семье. Для многих женщин этот вариант является идеальным, а потому справедливо расположить Весы здесь, чуть выше середины этого очень условного рейтинга.
Как известно, феминизм имел разные степени своего проявления — от радикального до весьма символического. В его наиболее усредненном выражении — в социально-бытовой сфере — он как раз будет иметь наиболее благодатную почву в союзе с Весами. Вас никогда не упрекнут в том, что вы женщина, не имеющая права вмешиваться в не касающуюся вас тему, но и никогда не пойдут на уступки из соображений, что вы представительница слабого пола. Каждый вкладывает в семью одинаково — главный тезис, характеризующий большинство мужчин, принадлежащих данному знаку Зодиака.
Учитывая, скольким женщинам не хватает именного такого, стремящегося всюду возвести партнершу на одну ступень с собой, мужчины, Весы выглядят идеальным спутником жизни. Что же касается романтики — в ней не будет недостатка. Даже на интимную сферу проецируется эта склонность Весов к красивым и преисполненным любви поступкам.
Близнецы
Близнецы — знак непостоянства, а потому и отзывы об их деятельности в сфере любовных отношений очень отличаются. Разумеется, ответ кроется в астрологии, которая объясняет, что противоречие — одна из главных черт, управляющих представителями данного знака Зодиака. В этой связи очень трудно дать какую-то исчерпывающую характеристику, которая могла бы отразить среднестатистическое поведение мужчин-Близнецов в любовной сфере.
Справедливо сказать, что Близнецы производят благоприятное впечатление на женщин. Вместе с тем представители этого знака Зодиака очень влюбчивы, так что на первых порах отношения выглядят как встреча двух половинок, одухотворённых взаимными чувствами. Однако Близнецы ветрены и непостоянны, в связи с чем на их счету множество разбитых сердец — причем разбитых не из злого умысла, а только по причине собственного неумения возобладать над устремлениями необузданной стихии ветра.
Близнецов практически невозможно принудить к серьезности, но эта самая мальчишеская лёгкость так очаровывает множество женщин. Находясь рядом с мужчинами этого знака Зодиака, очень просто испытывать романтическую эйфорию и жизнелюбие.
Рыбы
Мужчины-Рыбы очень напоминают Близнецов своей противоречивостью. Их поведение столь же сложно предсказать, а поступки — объяснить. Общаясь с Рыбами, вы зачастую ощущаете себя человеком, недавно лишившимся памяти, потому что не можете вспомнить, чем же таким спровоцировали текущее настроение вашего партнера.
Не напрягайтесь, вы ни при чём, поскольку таково свойство Рыб: они непостоянны и самим себе не могут объяснить управляющие ими мотивы. Но эти мужчины очень притягательны, у них сильнейшая харизма. Непостоянство и внутренние конфликты лишь добавляют остринки в ваши отношения.
Часто женщины говорят, что их притягивает эта мужская своенравность, которую они трактуют как сложное устройство внутреннего мира — и часто бывают в этом правы. Нельзя сказать, что Рыбы — это идеальные партнеры или романтичные любовники, но в них есть всего понемногу. Неоднозначность характера не позволяет поставить их на вершину или в самый низ рейтинга — только где-то в середине.
Козерог
Козероги сдержанны в жизни и требовательны в любви. Часто это солидные мужчины, точно знающие, чего хотят — и такая уверенность привлекает женщин. Но следует отметить, что множество Козерогов не стараются сколько-нибудь соответствовать тому, на что претендуют. Они с авторитетным видом расскажут, что «должна» женщина, но на вопрос, что же они предлагают ей, вероятнее всего ответят: «Себя».
Как и в случае с любым другим знаком Зодиака, не существует «чистых» Козерогов, ведь не бывает и эталонных сангвиников или холериков, но описанные выше качества присущи большинству таких мужчин. Справедливо будет обвинить Козерогов в эгоизме, из-за которого мужчинам, рожденным под этим знаком Зодиака, очень трудно влюбить в себя кого-либо, не прилагая усилий.
Тем не менее уверенность часто идет им на руку, и многие женщины задумываются: «Если он так себя ведет, то, наверное, имеет на это право». С причудами Козерогов не так уж и сложно свыкнуться, а в быту и семейной жизни они вполне адекватные люди, которые после расстановки приоритетов, обязанностей и семейных статусов не доставляют партнерам проблем.
Телец
Тельцы не производят впечатления искусных любовников и не обладают невероятным природным обаянием. Их главное орудие — настойчивость, и если судьба так сложилась, что вы стали объектом внимания Тельца, то будьте уверены, он приложит множество усилий, чтобы завоевать ваше расположение. Он может быть очень изобретательным ухажером, если того потребуют обстоятельства, или предпочтет идти по классической линии поведения в амурных делах.
Но сохраняйте бдительность: при всех своих достоинствах Тельцы — жуткие эгоисты. Женщина для них — средство удовлетворения потребностей, и это потребительское отношение у представителей данного знака Зодиака в крови. Вступая в отношения с Тельцами, вы можете стать чем-то вроде вещи для использования по мере возникновения необходимости, если вовремя не обозначите свою роль в вашем союзе. У большинства Тельцов притуплена природная чуткость, а потому им трудно стать хорошими ухажерами.
Скорпион
Скорпионы — сложный знак. Он не противоречив, как Близнецы или Рыбы, но астрологи всегда испытывают трудности, когда стараются высказаться о нем. Дело в том, что в психологии таких людей происходят действительно многоуровневые и запутанные процессы, из-за чего Скорпионы часто делают не то, что говорят, или говорят не то, что потом делают.
В этой связи нельзя судить о Скорпионах по их поступкам, а отношения и вовсе превращаются в кипящий котел, где в равной степени кипят ярость и страсть. Скорпион — прекрасный соблазнитель, и одного его обаяния было бы достаточно, чтобы получить первое место в этом рейтинге, но следует сохранять объективность, поскольку намерение построить отношения со Скорпионом — это не одухотворенный позыв, а самое настоящее искушение, и те, кто ему подвергаются, как известно, рискуют обречь свою жизнь на страдания. С запросами Скорпионов трудно ужиться, и если вы не готовы взвалить на плечи тяжёлую ношу — опасайтесь мужчин этого знака: они будут любить вас, но весьма своеобразно.
Стрелец
Стрельцы создают впечатление очень романтичных натур, и это действительно так. Только романтика их кратковременна. Они хотят любить всех и всегда, из-за чего прослыли самыми неверными мужьями.
Отношения с представителями данного знака Зодиака могут принести много разочарований, и трижды подумайте, прежде чем сказать ему"да". Это не означает, что со Стрельцом невозможно создать прочный союз, но данная инициатива потребует очень больших стараний как с вашей стороны, так и волевых усилий от партнера, противящегося искушениям, привитым ему в момент рождения. Стрелец может любить — чисто, искренне, даже всю жизнь, но будьте готовы, что в один ужасный момент у него возникнет потребность уделить внимание кому-то еще. Такое свойство не может охарактеризовать представителей этого знака Зодиака как самых любящих мужчин.
И хотя подобная угроза остается лишь вероятностью, в рамках этого условного рейтинга Стрельцам отводится предпоследнее место.
Дева
Было бы неправильно назвать Дев нелюбящими или лишенными эмоций людьми, но их чувственный мир погружен куда-то очень глубоко, куда невероятно сложно проникнуть. Слишком представители этого знака Зодиака осторожны и отрешены от окружающих.
Стараясь разглядеть в них любящих мужчин, вы рискуете не заметить ничего. Потребуется много времени, чтобы разжечь в Девах их романтические качества, подтолкнуть к самостоятельным шагам и большей открытости к вам. Только наиболее внимательные, способные уловить самые тонкие любовные флюиды женщины способны различить в Девах притягательных партнеров, которые в благодарность проявят к ним искреннюю взаимность.