Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 мая

С их помощью вы сможете лучше и безопаснее преодолевать препятствия, причем не только на этой неделе, но и в целом по жизни.

Овен

Овнам, возможно, придется часто сталкиваться с неприятными и токсичными людьми, которые могут им серьезно насолить. Для того, чтобы их разрушительное воздействие на биополе было минимальным, понадобится поставить энергетическую защиту. В противном случае токсичные личности смогут сильно влиять на жизнь Овнов, забирая у них удачу.

Если проявлять больше самодостаточности и быть самостоятельными в работе и делах, то можно легко обойти стороной проблемы, но далеко не всем под силу идти по жизни в одиночку. Будет лучше, если Овны смогут набраться терпения и найдут в себе силы для принятия важных решений. Также на этой неделе лучше пока приостановить покупки.

Телец

Тельцы рискуют стать более импульсивными, что повлечет за собой негативные последствия во всех сферах жизни. Этим людям стоит успокоиться и заставить себя принимать взвешенные решения, потому что в обратном случае возможны денежные потери и любовные фиаско. Не нужно торопиться — лучше проверять входящие данные более тщательно.

Для финансового успеха эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам пользоваться мантрой богатства. Она настроит их на нужную волну. В любовных делах Тельцов ожидают большие успехи. Особенно это касается тех, кто пока еще только на стадии поисков второй половинки. Семейным Тельцам стоит посвятить семье вечер пятницы и все выходные.

Близнецы

Самые благоприятные дни для Близнецов на этой неделе — 11, 16 и 17 мая. Звезды помогут начать неделю правильно, а также закончить ее на позитивной ноте. В эти дни ночные светила позволят Близнецам делать то, что у них получается лучше всего: общаться, шутить, быть в центре внимания, флиртовать и заводить новые знакомства.

В середине недели лучше пользоваться быстрыми заговорами на притяжение денег. Это касается тех, кто занят в сфере продаж, привлечении клиентов и всех, чье жалование напрямую зависит от проделанной работы. Рабочее время для Близнецов должно стать только рабочим, без каких-либо исключений. Если отвлекаться на что-то, продуктивность резко упадет.

Рак

Звезды и планеты очень благоприятно расположились для людей этого знака Зодиака. Настолько, что в их жизни может начаться новая позитивная светлая полоса. Энергетика и сила духа Раков взлетят до небес, поэтому можно будет заняться чем угодно. Стоит попробовать узнать свою судьбу при помощи гадания на бумаге