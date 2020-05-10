«Он мне никогда не нравился»: известный футболист задушил пятилетнего сына

В конце апреля у пятилетнего сына Цевхера Токташа начались кашель и лихорадка. 32-летний футболист вызвал врачей и вместе с наследником отправился в больницу. Специалисты диагностировали у ребенка COVID-19. Через несколько часов мальчику стало трудно дышать, его перевели в реанимацию, но он скончался.

Спустя 11 дней после трагедии Токташ обратился в полицию и сделал чистосердечное признание. Он заявил, что... задушил собственного сына подушкой, когда они остались одни в палате. «Я положил подушку на лицо сына, пока он лежал на спине. В течение 15 минут я давил на нее, не поднимая. Мой сын все это время сопротивлялся. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку», — сообщил футболист.

Спортсмен отметил, что его замучила совесть, и он просто бы не смог жить дальше с этим грехом.

К слову, отвечая на вопрос о мотиве поступка, Токташ сказал, что убил наследника, потому что просто не любил его. «У меня нет никаких психических проблем. Я никогда не любил своего младшего сына. Не знаю — почему. Единственная причина, по которой я убил его в тот день, в том, что он мне не нравился», — добавил Цевхер.

Футболиста незамедлительно арестовали. Вскоре он предстанет перед судом — ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, власти постановили эксгумировать тело сына Токташа для проведения вскрытия.