«Он мне никогда не нравился»: известный футболист задушил пятилетнего сына

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве своего пятилетнего сына. Отец-убийца задушил ребенка подушкой. Теперь он ожидает решения суда в тюремной камере, сообщает «Стархит».
В конце апреля у пятилетнего сына Цевхера Токташа начались кашель и лихорадка. 32-летний футболист вызвал врачей и вместе с наследником отправился в больницу. Специалисты диагностировали у ребенка COVID-19. Через несколько часов мальчику стало трудно дышать, его перевели в реанимацию, но он скончался.
Спустя 11 дней после трагедии Токташ обратился в полицию и сделал чистосердечное признание. Он заявил, что... задушил собственного сына подушкой, когда они остались одни в палате. «Я положил подушку на лицо сына, пока он лежал на спине. В течение 15 минут я давил на нее, не поднимая. Мой сын все это время сопротивлялся. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку», — сообщил футболист.
Спортсмен отметил, что его замучила совесть, и он просто бы не смог жить дальше с этим грехом.
К слову, отвечая на вопрос о мотиве поступка, Токташ сказал, что убил наследника, потому что просто не любил его. «У меня нет никаких психических проблем. Я никогда не любил своего младшего сына. Не знаю — почему. Единственная причина, по которой я убил его в тот день, в том, что он мне не нравился», — добавил Цевхер.
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, koronavirüs şüphesiyle alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Oğlumu hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum."dedi. Bu video, Toktaş'ın oğluyla çektiği son videodur. Bu küçük cana nasıl kıyabildin ya😌 #çarşamba #cevhertoktas #cevhertoktaş #cinayet #gündem #gündemhaberleri #güncel #güncelhaberler #güncelhaber #haber #sondakika #sondakikahaberler #sondakikahaberleri #sondakikahaber #toplumhaberleri
Футболиста незамедлительно арестовали. Вскоре он предстанет перед судом — ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, власти постановили эксгумировать тело сына Токташа для проведения вскрытия.
Напомним, перед тем как стать запасным игроком любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», Цевхер Токташ выступал за клуб «Хаджеттепе». В его составе он провел семь игр в рамках Суперлиги — высшего футбольного дивизиона Турции.