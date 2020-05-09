Знаки Зодиака которым в мае угрожает расставание с любимым человеком

Важно отметить, что решение расстаться со своим партнером, примут исключительно знаки Зодиака, которых назвали астрологи, но позже многие поймут, что руководствовались эмоциями и ошиблись в своем выборе.

Рыбы

В мае вы рискуете попасть во власть собственного воображаемого мира. Не стоит удивляться, откуда взялись разногласия с вашим партнером, ведь вы сами погрузились в иллюзии, препятствующие вам видеть картину происходящего такой, какая она есть на самом деле.

Ваши ожидания от отношений и от вашего избранника будут заоблачными, хотя вам так не будет казаться. Именно по этим причинам, когда ожидания не совпадут с реальностью, вы разочаруетесь в том, кого не так давно называли любимым человеком. В результате преждевременно примите решение расстаться. Только спустя некоторое время, когда уже вернетесь на землю, можете пожалеть о своем выборе. Звезды советуют вам не торопиться с выводами и переждать чрезмерно эмоциональный период.

Стрелец

Стрельцам астрологи прогнозируют совершенно иную картину на май. Дело в том, что те Стрельцы, которые сейчас состоят в отношениях, и строили их уже давно, могут встретить нового человека в последнем весеннем месяце. Он настолько вас очарует, что даже если ранее вам казалось, что ваши нынешние отношения сказочны, о каких и мечтать не доводилось, вы будете готовы все перечеркнуть.

Рискнете ли вы или нет, вероятнее всего, мимолетным романом, зависит от вас и вашего выбора. Но помните, что для подобных действий нужен холодный ум и время. Может, стоит подождать с поспешными решениями, и новый человек окажется не таким уж и идеальным, каким казался?

Близнецы

От вас в мае мало что будет зависеть. Испортить отношения может человек, который находится рядом с вами. Внезапно он начнет вами манипулировать, просить избавиться от многолетних привычек, делать что-то иначе, относиться серьезнее ко всему или даже говорить поменьше.

Не стоит идти на поводу у таких людей, ведь вы – это вы, и меняться вам или нет, решаете только вы. Если вашего партнера это не устраивает, нужен ли он вам? Изменив себе и своим привычкам, вы более не будете чувствовать себя комфортно и гармонично, могут возникнуть стрессы, депрессии, постоянно плохое настроение.

Возможно, не стоит торопиться и разрывать отношения, и все-таки попробовать поговорить с вашим избранником, но не позволяйте на себе ездить.