Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Всем без исключения астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют на этой неделе избавляться от пяти вещей, отсутствие которых поможет стать счастливее любому из нас. Помните о том, что счастье, свобода и спокойствие начинаются не с приобретения чего-то, а с очищения от всего ненужного, опасного и негативного. Это идеальная неделя для того, чтобы оставить все лишнее за бортом.

Овен

В самом начале недели астрологи советуют Овнам создать благоприятную энергетику в доме. Для этого им придется избавиться от хлама и ненужных вещей и сделать уборку. Главное держать в памяти тот факт, что если в рабочем пространстве или в доме присутствует элемент хаоса, то достичь гармонии будет крайне сложно любому человеку.

15 и 16 мая Овнов ожидают большие и приятные перемены в любовной сфере. Это будет благоприятный период для свиданий, романтики и флирта. Можно познакомиться с кем-нибудь или признаться кому-то в любви. Это будет волшебное время для всех, кто не хочет больше оставаться один. Стоит полностью посвятить себя общению и любви в конце недели.

Телец

У Тельцов начинается благоприятный период, за который им удастся решить самые важные финансовые и рабочие проблемы. Ближе к выходным стоит быть начеку, потому что звезды и планеты резко поменяют свое настроение, и это может вскрыть темные стороны данного Знака Зодиака.

В субботу и воскресенье возможны легкие, но многочисленные конфликты, которые заставят Тельцов жить в напряжении. Решение проблемы есть: нужно постараться не реагировать на критику близких людей.

Близнецы

В первые три дня недели звезды и планеты будут находиться в идеальном положении для Близнецов. Первая половина недели — идеальное время для духовных поисков и практик. Можно заниматься практически любым делом, которое приносит Близнецам радость и удовлетворение. Полезными могут быть гадания на будущее. Пришло время задуматься о том, что будет потом.

В делах и в работе лучше быть начеку, особенно в четверг и в пятницу, когда звезды и планеты немного сменят энергетику. Вторую половину недели лучше посвятить решению собственных проблем. Это не значит, что нужно становиться эгоистами, — просто нужно помнить о себе чуть чаще.

Рак

У Раков начинается волшебное время, когда звезды и планеты будут находиться в крайне позитивном положении. Привлечь больше позитивной энергетики, любви и достатка в свою жизнь Ракам помогут советы фэн-шуй на каждый день. Они могут быть полезными не только на этой неделе, но и в любое другое время, так что лучше не обходить их стороной.