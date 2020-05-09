«Куколка красивая»: поклонники пришли в восторг от снимка Лизы Галкиной в полтора года

Отметим, что сейчас Лизе Галкиной уже шесть лет. Нынешней осенью она с братиком-близнецом Гарри должна пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева отмечала, что сейчас они подбирают школу для своих детей. Кстати, Лиза и Гарри уже неплохо к своим шести годам знают французский язык. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции.