«Куколка красивая»: поклонники пришли в восторг от снимка Лизы Галкиной в полтора года

На фанатской страничке Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился снимок ее младшей дочери Лизы Галкиной. На фотографии девочке всего полтора годика, пишет Телепрограмма.
У Лизы можно увидеть красивые белые локоны на голове, а также белый чепчик. В адрес девочки раздалось множество восторженных отзывов.
«Маленькая завитушечка. Просто лапочка дочка», «Какое чудо!» «Куколка красивая», «Лизочка просто ангел».
Отметим, что сейчас Лизе Галкиной уже шесть лет. Нынешней осенью она с братиком-близнецом Гарри должна пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева отмечала, что сейчас они подбирают школу для своих детей. Кстати, Лиза и Гарри уже неплохо к своим шести годам знают французский язык. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции.