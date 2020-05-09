Сб, 9.05.2020
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«Куколка красивая»: поклонники пришли в восторг от снимка Лизы Галкиной в полтора года

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми.

ФОТО: Instagram

На фанатской страничке Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился снимок ее младшей дочери Лизы Галкиной. На фотографии девочке всего полтора годика, пишет Телепрограмма.

У Лизы можно увидеть красивые белые локоны на голове, а также белый чепчик. В адрес девочки раздалось множество восторженных отзывов.

«Маленькая завитушечка. Просто лапочка дочка», «Какое чудо!» «Куколка красивая», «Лизочка просто ангел».

Отметим, что сейчас Лизе Галкиной уже шесть лет. Нынешней осенью она с братиком-близнецом Гарри должна пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева отмечала, что сейчас они подбирают школу для своих детей. Кстати, Лиза и Гарри уже неплохо к своим шести годам знают французский язык. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции.

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