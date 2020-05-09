Овнов ждут финансовые потери, а Львов - серьезные проблемы с любимыми: гороскоп на 9 мая

Хороший день для общения, обсуждения вопросов делового и личного характера. Не нужно торопиться с принятием решений, касающихся работы и финансов: поступающие предложения могут казаться соблазнительными, однако, согласившись на них, вы свяжете себя обязательствами, выполнить которые непросто. Возможны разногласия со старшими родственниками. О проблемах, связанных с приобретением и обустройством общего жилья, сейчас говорить нежелательно, пишет Дворец.
Высока общественная активность. Можно посещать многолюдные собрания, участвовать в дискуссиях, высказывать и защищать свою точку зрения. Дружеские и романтические отношения развиваются стремительно; привязанности, зародившиеся сегодня, будут крепнуть с каждым днем.
Овен
День связан с расходами и финансовыми потерями, состояние бюджета Овнов оставляет желать лучшего. Самочувствие нестабильно, возможны травмы и серьезные недомогания. Особенно тяжело придется тем, кто планирует в этот день отправиться в поездку или совершить долгую одинокую прогулку. Родственники могут помочь вам в решении многих проблем, однако для этого придется поделиться с ними информацией, которую вы предпочли бы сохранить в тайне.
Овны, которые обычно отличаются общительностью, сегодня очень обаятельны, но замкнуты и молчаливы. Любимого человека ваше поведение всерьез встревожит – постарайтесь как можно скорее дать ему понять, что беспокоиться не о чем.
Телец
Весьма сильны негативные тенденции, нужно быть осторожнее. Существует опасность заключения невыгодных сделок, финансовых потерь. Могут возникнуть профессиональные проблемы, придется заниматься делами, о которых вы предпочли бы не вспоминать. Желательно действовать в одиночку, не ожидая от окружающих, даже от самых близких людей, одобрения своих поступков и решений.
Вы стараетесь сохранять спокойствие, но порой не в силах совладать с приступами раздражения. Возможны конфликты с членами семьи и любимым человеком, вам будет сложно признать свою неправоту, пойти на уступки. Нежелательно посещение светских мероприятий, есть риск попасть в неловкую ситуацию или стать поводом для насмешек.
Близнецы
Откажитесь от поездок. Этот день не подходит для того, чтобы отправляться в дорогу, отказываться от своих привычек и предпринимать любые действия, связанные с риском. Состояние финансовых дел почти плачевно, однако у вас будет возможность получить помощь от родственников или друзей. Звезды предупреждают также о вероятных недомоганиях, эмоциональных срывах.
Причиной серьезного беспокойства станет развитие отношений с любимым человеком. Ситуацию невозможно удержать под контролем, происходят совершенно не те события, на которые вы рассчитывали. Создавшееся положение станет лишь еще более сложным, если вы предпримете отчаянные попытки исправить его.
Рак
Будьте готовы изменить свои планы – вряд ли удастся провести весь день так, как вы рассчитывали. Проблемы могут возникнуть у друзей или любимого человека, понадобится ваша помощь, придется спешно отправиться в дорогу. От посещения увеселительных мероприятий останутся не слишком приятные впечатления, возможно ухудшение самочувствия в результате отравления или злоупотребления спиртными напитками.
Несмотря на все трудности, которые ожидают Раков сегодня, представители данного знака сохранят хорошее расположение духа. Кроме того, у них будет возможность пообщаться в приятной обстановке с людьми, которые могут оказать профессиональную помощь и поддержать во многих начинаниях.
Лев
Очень серьезные проблемы могут возникнуть в отношениях с любимым человеком, разногласия окажутся куда более значительными, чем можно было предположить. Вы склонны совершать опрометчивые поступки, действовать под влиянием эмоций, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Трудно придется тому, кто попытается встать у вас на пути. Однако самые мудрые Львы все же прислушаются к советам родственников и опытных друзей.
День подходит для обсуждения деловых вопросов. Незаурядное обаяние помогает вам расположить к себе собеседника, добиться желаемого, а интуиция подсказывает, кому можно доверять, а от кого следует держаться подальше.
Дева
Достаточно высок жизненный потенциал Дев, представители данного знака деятельны и энергичны. Однако на пути их могут возникнуть преграды, преодоление которых окажется нешуточной проблемой. Разлаживаются отношения с друзьями, возникает желание прекратить общение с теми, кто когда-то оказал вам помощь. Споры с родственниками и любимым человеком отнимут немало душевных сил, но на уступки вы вряд ли пойдете.
Возможны значительные непредвиденные расходы, связанные как с растущими потребностями семьи, так и с вашим собственным стремлением к развлечениям, немедленному удовлетворению всех своих желаний. Обычное благоразумие сегодня может вам изменить, и последствия этого будут весьма печальны.
Весы
Настраивайтесь на деловой лад. Решение серьезных вопросов дается вам легко, получение поддержки влиятельных людей не становится неразрешимой задачей. Это подходящий день для общения с единомышленниками, совместной профессиональной или творческой деятельности. Не стоит рассчитывать на то, что результат усилий будет получен немедленно – наберитесь терпения, ваши труды не пропадут даром.
Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Возможны конфликты, скандалы и споры. Вы легко поддаетесь на провокации, позволяете манипулировать собой. Сейчас ни родственники, ни друзья не могут дать вам полезного совета - обдумывать сложившуюся ситуацию придется самостоятельно.
Скорпион
Жизненный потенциал высок, проблемы не пугают Скорпионов. Представители данного знака сравнительно легко преодолевают трудности, проявляют изобретательность и творческий подход, когда это необходимо, действуют прямолинейно и решительно, если этого требует ситуация. Однако не всего можно достичь сразу, немного терпения вам не повредит. Друзья помогут в трудной ситуации и предложат нечто увлекательное.
Противоречия в семейных отношениях становятся все более серьезными, сохранение мира может порой казаться совершенно непосильной задачей. Звезды советуют провести больше времени наедине с любимым человеком, не обделять его своим вниманием.
Стрелец
День будет не слишком приятным и легким, вам придется преодолевать трудности и решать разнообразные проблемы. По мере сил избегайте конфликтных ситуаций, не вступайте в острые дискуссии. Можно отправляться в поездки, проводить время на природе, заниматься спортом. Для приема гостей и участия в светских мероприятиях это не самый благоприятный день: слишком активные развлечения могут нанести ущерб здоровью.
Желательно воздержаться от необдуманных покупок и расходов, которые не были запланированы. Близкие люди не всегда будут относиться к вам с пониманием и доброжелательным интересом, порой возможны упреки и резкая критика. Воздержитесь от ответных замечаний, язвительных высказываний – станьте примером миролюбия для окружающих.
Козерог
Козероги встретят этот день в хорошем настроении и сохранят оптимизм, несмотря на все мелкие трудности, которые им предстоит преодолеть. Желательно не заниматься слишком сложными делами, не начинать работы над масштабными проектами: перегрузки, как физические, так и интеллектуальные, не пойдут вам на пользу.
Улучшится финансовое положение, появится возможность побаловать себя и членов семьи. Это хороший день для отдыха на природе, небольшой вечеринки в кругу близких друзей. Новые знакомства вряд ли будут приятными, зато встречи с приятелями детства и юности наверняка порадуют. Для романтического признания это не самый подходящий день, подобрать нужные слова будет трудно.
Водолей
День пройдет спокойно у тех, кто не строит грандиозных планов и не собирается в корне менять жизнь. Сейчас важно правильно оценивать свои возможности: необоснованная самоуверенность может стать причиной серьезных проблем. Вероятны удачные покупки, однако принимая решение о крупных расходах, не забудьте поинтересоваться мнением старших родственников.
Возможны перемены к лучшему в личной жизни. Позитивные тенденции набирают силу постепенно, поэтому старайтесь не торопить события. Встречи с друзьями будут приятными, отдых в хорошей компании поднимет настроение; можно участвовать в общественных мероприятиях, посещать торжества и праздники.
Рыбы
Этот день не будет интересным: звезды не подготовили вам ни приятных сюрпризов, ни блестящих перспектив. Можно спокойно и без спешки воплощать в жизнь свои планы, делать первые шаги к достижению главной цели. Решение финансовых вопросов потребует осторожности, расходы могут оказаться более значительными, чем вы ожидаете.
Возможны сложности в общении с малознакомыми людьми, трудно будет найти общий язык с теми, кто пока не имел возможности оценить все ваши достоинства. Романтическое увлечение подарит приятные моменты, но вряд ли положит начало серьезным отношениям. В стабильных парах возможны разногласия при обсуждении общих планов на ближайшее будущее.