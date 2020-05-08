ОБВЕДУТ ВОКРУГ ПАЛЬЦА ⟩ Названы самые хитрые знаки Зодиака

Хотя Овнов и нельзя назвать хитрецами, все-таки они иногда пользуются хитростями для того, чтобы поскорее добиться желаемого. Овен не станет вас обманывать ради развлечения. Врать представители этого знака Зодиака будут только в крайних случаях. После содеянного они обязательно будут чувствовать вину. Овны пользуются ложью неохотно и очень неумело. Однако, поймать Овна на лжи очень сложно. Понимая, что врать он не умет, представитель этого знака Зодиака тщательно продумает все до самых мелочей и потренируется произносить речь. Выходит очень убедительно.

Близнецов можно назвать самыми лживыми представителями Зодиакального круга. Они соврут, даже не почувствовав вины за свой поступок. Причем делают они это не только по делу, но и ради развлечения. Близнецы могут врать ради собственной выгоды, когда им грозит опасности или ради того, чтобы уйти от ответственности. Вы не сможете отличить правду ото лжи. Настолько вранье будет звучать правдоподобно. С ними нужно быть осторожным.

Львы – те еще врунишки. У них настолько развит актерский талант, что врать для них – одно удовольствие. Для того, чтобы привлечь к себе побольше внимания, они могут выдумать захватывающую историю со своим участием. Но там не будет ни капли правды. История будет звучать очень правдоподобно. Вы не сразу почувствуете подвох.

Лев не признается во лжи. Уже если их уличили в неправде, то они переведут все в милую шутку.