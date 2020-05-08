ДО ЧЕГО ДОВЕЛ КОРОНАВИРУС! ⟩ Видео, в котором голый итальянец просит защиты от сексуальной подруги у полиции, стало вирусным в Сети

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Видео, в котором обнаженный мужчина ищет защиты у полицейских от своей невесты с высоким либидо, стало вирусным в соцсетях за 24 часа.
«В Италии темнокожему мужчине надоела его белая подруга, которая во время самоизоляции постоянно требует секса, и он вызвал полицию, чтобы стражи порядка разрешили ему переселиться в другое место», - написано под видео.
In Italy the naked guy in the vid got tired of lockdown with his white girlfriend who wants sex all the time. He called the police to relocate him elsewhere...😳😳😳. pic.twitter.com/fXMRDIwQtb— PHLastborn🇳🇬 (@PotHakutLastbun) May 7, 2020
В соцсетях разгорелась настоящая дискуссия о том, правдивое ли это видео или срежиссированное для смеха. Некоторые пользователи отмечают, что если мужчина устал от секса, то его провисшие гениталии также должны указывать на это. Другие предполагают, что незадачливый любовник употреблял виагру. Что же произошло в действительно? Мы не знаем.
Что думаете вы?