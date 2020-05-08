Пт, 8.05.2020
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ДО ЧЕГО ДОВЕЛ КОРОНАВИРУС! ⟩ Видео, в котором голый итальянец просит защиты от сексуальной подруги у полиции, стало вирусным в Сети

Вот это видео с голой парочкой на улице в Италии быстро стало вирусным

ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Видео, в котором обнаженный мужчина ищет защиты у полицейских от своей невесты с высоким либидо, стало вирусным в соцсетях за 24 часа.

«В Италии темнокожему мужчине надоела его белая подруга, которая во время самоизоляции постоянно требует секса, и он вызвал полицию, чтобы стражи порядка разрешили ему переселиться в другое место», - написано под видео. 

В соцсетях разгорелась настоящая дискуссия о том, правдивое ли это видео или срежиссированное для смеха. Некоторые пользователи отмечают, что если мужчина устал от секса, то его провисшие гениталии также должны указывать на это. Другие предполагают, что незадачливый любовник употреблял виагру. Что же произошло в действительно? Мы не знаем.

Что думаете вы?

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