В МОЕМ ВОЗРАСТЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ ⟩ Лолита поразила фанатов откровениями о сексе

Популярная российская певица Лолита Милявская с самого начала своей карьеры поражала поклонников эпатажем и эксцентричностью. Обладательница потрясающего голоса и харизмы не перестает удивлять фанатов и в свои 56 лет. Например, в недавнем Instagram-эфире исполнительница пооткровенничала на тему секса с телеведущей Екатериной Андреевой.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — заявила знаменитость.