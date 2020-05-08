Пт, 8.05.2020
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В МОЕМ ВОЗРАСТЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ ⟩ Лолита поразила фанатов откровениями о сексе

Лолита Милявская

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

По словам 56-летней певицы, она не жалеет «ни об одной половой связи», пишет Пятый канал.

Популярная российская певица Лолита Милявская с самого начала своей карьеры поражала поклонников эпатажем и эксцентричностью. Обладательница потрясающего голоса и харизмы не перестает удивлять фанатов и в свои 56 лет. Например, в недавнем Instagram-эфире исполнительница пооткровенничала на тему секса с телеведущей Екатериной Андреевой.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — заявила знаменитость.

Кстати, теперь звезда абсолютно свободная женщина, которая может позволить себе все что угодно. 30 апреля стало известно, что Лолите удалось, наконец, оформить развод с мужем Дмитрием Ивановым. Во время тяжелого бракоразводного процесса певица рассказывала, что экс-супруг однажды чуть было не отравил ее неизвестными лекарствами ради собственной выгоды.

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