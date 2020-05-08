ФОТО ⟩ Ведущая «Орла и Решки» заразилась коронавирусом

Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. А где я его могла подхватить – не знаю. Буду вас держать в курсе событий… Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат,