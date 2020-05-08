ФОТО ⟩ Всего-то 600 евро! Знаменитое платье Тани Михайловой-Саар выставлено на продажу

Именно в этом наряде Таня предстала в финале известного шоу пародий.

Сшито платье было в 2016 году, а теперь продается в интернет-магазине за 599,50 евро. Отмечается, что ранее цена наряда была намного выше. Поэтому у модниц и поклонниц эстонской певицы появилась возможность приобрести платье с большой скидкой.