ФОТО ⟩ Всего-то 600 евро! Знаменитое платье Тани Михайловой-Саар выставлено на продажу

Оригинальное белое платье, в котором эстонская певица Таня Михайлова-Саар блистала на популярном шоу «Ваше лицо мне знакомо», теперь выставлено на аукцион сайта продаж Osta.ee.
Красивое белое платье, которое также называют свадебным, Тане сшила эстонский модельер, владелица швейного ателье Salong Boliree Сигне Ранк.
Именно в этом наряде Таня предстала в финале известного шоу пародий.
Сшито платье было в 2016 году, а теперь продается в интернет-магазине за 599,50 евро. Отмечается, что ранее цена наряда была намного выше. Поэтому у модниц и поклонниц эстонской певицы появилась возможность приобрести платье с большой скидкой.