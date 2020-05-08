ВЫ УДИВИТЕСЬ! ⟩ Раскрыт секрет идеального картофельного пюре

Как рассказал кулинар, сначала он ставит на огонь кастрюлю с водой и солит ее. В это время очищает картошку и режет ее пополам, но очистки не выбрасывает - они еще пригодятся позже.

После этого он опускает картошку в воду и варит в течение 15 минут. Затем сливает воду через дуршлаг и мнет клубни через пресс-пюре. После чего добавляет еще соль по вкусу, специи и сливочное масло. Тщательно замешивает.