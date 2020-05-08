ФОТО ⟩ Красавица-дочь Михаила Задорнова снялась без одежды

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена всегда была в тени. Она не афишировала родственную связь с известным сатириком, пишут Dni. Да и тот предпочитал не «светить» наследницу. В результате Елена Задорнова успешно закончила ГИТИС и магистратуру по антропологии на Мальте, занимается организацией концертов. Она знает несколько языков, увлекается йогой, пишет стихи.

После смерти Михаила Задорнова, жизнь которого унес рак головного мозга, Елена снялась в нескольких передачах, посвященных ее именитому отцу, после чего к ней повысилось внимание со стороны СМИ и общественности. Поклонники не могут глаз оторвать от аппетитной фигуры Елены, восторгаются ее стихотворениями и свежими фото.