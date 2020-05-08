ФОТО ⟩ Красавица-дочь Михаила Задорнова снялась без одежды

У Михаила Задорнова, который умер в результате продолжительной болезни, осталась взрослая дочь Елена. Она живет на Мальте и публикует оттуда яркие красочные фото. На свежем кадре Лена предстала без одежды.
Единственная дочь Михаила Задорнова Елена всегда была в тени. Она не афишировала родственную связь с известным сатириком, пишут Dni. Да и тот предпочитал не «светить» наследницу. В результате Елена Задорнова успешно закончила ГИТИС и магистратуру по антропологии на Мальте, занимается организацией концертов. Она знает несколько языков, увлекается йогой, пишет стихи.
После смерти Михаила Задорнова, жизнь которого унес рак головного мозга, Елена снялась в нескольких передачах, посвященных ее именитому отцу, после чего к ней повысилось внимание со стороны СМИ и общественности. Поклонники не могут глаз оторвать от аппетитной фигуры Елены, восторгаются ее стихотворениями и свежими фото.
Новый снимок, который обнародовала дочь Михаила Задорнова, произвел фурор. На нем Елена запечатлена без одежды. Обнаженную фигуру она прикрыла гитарой. Эффектный кадр Лена сопроводила очередным своим стихом.