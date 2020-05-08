Пт, 8.05.2020
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ФОТО ⟩ Невероятное зрелище: над Таллинном взошла кровавая суперлуна

Сегодня ночью перед жителями столицы, которые не легли рано спать, предстала удивительная картина. Над Таллинном взошла суперлуна, которую на этот раз астрологи прозвали «цветочной».

Майское, или «Цветочное», суперлуние началось в ночь с 6 на 7 мая. Луна будет выглядеть полной на протяжении нескольких дней. Это суперлуние – последнее в 2020 году.

Поскольку вчера вечером небо над Таллинном было ясным, фотограф Postimees сделал снимки удивительной красоты.

Майское полнолуние также называют «цветочным полнолунием» или «цветочной Луной». Это связано с теплой весенней погодой и цветением. Это явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Расстояние от Земли до Луны составило более 360 тысяч километров. 

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