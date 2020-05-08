ФОТО ⟩ Невероятное зрелище: над Таллинном взошла кровавая суперлуна

Майское, или «Цветочное», суперлуние началось в ночь с 6 на 7 мая. Луна будет выглядеть полной на протяжении нескольких дней. Это суперлуние – последнее в 2020 году.

Майское полнолуние также называют «цветочным полнолунием» или «цветочной Луной». Это связано с теплой весенней погодой и цветением. Это явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. Расстояние от Земли до Луны составило более 360 тысяч километров.