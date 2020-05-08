ВИДЕО ⟩ Звезда «Голоса» из Эстонии Ника Марула пошла купаться с розовым фламинго, не выходя из спальни

И пока в жаркие страны путь закрыт, каждый развлекается как может.
Эстонская певица Ника Марула, которая прославилась благодаря своему участию в российском шоу «Голос» на Первом канале, дома не скучает. Всю неделю певица делится со своими поклонниками в Instagram забавными видеороликами.
На этот раз Ника поделилась веселым видео из собственной спальни. Девушка решила достать из закромов своего надувного фламинго, которому, по всей видимости, не скоро придется попасть на пляж!
Так недавно у певицы Ники Марулы вышел новый трек «My Mood» в сотрудничестве с финским диджеем.
track is out now !!!! 🔥🔥 Find is on @spotify @devinityjoel @nikamarula @xtendedmusicagency Ребятаа вышел трек ура ура 😁 Трек в соавторстве с ребятами отмеченными выше 🔥🔥 Буду ждать сторисы от тех кому трек зашёл Ищи в споти “My Mood” или по ссылке в профиле 🔝 Thank you, love you @spotifysuomi 🖤🖤🖤 #mymood #newmusic #release #nikamarula #single #deephouse
Смотрите и не теряйте чувства юмора в это непростое время!