ВИДЕО ⟩ Звезда «Голоса» из Эстонии Ника Марула пошла купаться с розовым фламинго, не выходя из спальни

Эстонская певица Ника Марула, которая прославилась благодаря своему участию в российском шоу «Голос» на Первом канале, дома не скучает. Всю неделю певица делится со своими поклонниками в Instagram забавными видеороликами.

На этот раз Ника поделилась веселым видео из собственной спальни. Девушка решила достать из закромов своего надувного фламинго, которому, по всей видимости, не скоро придется попасть на пляж!

Так недавно у певицы Ники Марулы вышел новый трек «My Mood» в сотрудничестве с финским диджеем.