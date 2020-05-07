БЕССТРАШНАЯ ⟩ В районе Каламая завелась смелая лисица: она пыталась попасть в дом и не боится людей

Вчера вечером в группе Каламая в Facebook появился пост, в котором говорилось, что в районе видели несчастного вида лису, которая не боится людей в районе замечена лиса с несчастным видом, которая не боится людей.

Лиса почти ворвалась в комнату. Во дворе полно бегающих и катающихся на велосипедах детей», - написала женщина, которая видела животное.

Жительница Каламая, опубликовавшая этот пост, связалась со службами, в том числе с и Инспекцией по охране окружающей среды, но, поскольку к моменту вызова животное уже успело скрыться, сделать ничего не удалось.

В группе предположили, что лиса, судя по внешнему виду, страдает от парши. Парша в основном распространена среди диких животных. Однако собаки, гуляющие с хозяевами в тех же парках и вынюхивающие всевозможные следы, рискуют подхватить эту болезнь. Болезнь может передаваться и в том случае, если больная лиса почешется о дерево или тростник, а собака потом обнюхивает эти места. Если паршу не лечить, она может привести к смерти животного. Однако это заболевание хорошо поддается лечению, и обычно на выздоровление четвероногого питомца требуется четыре-шесть недель.

Попавшими в беду дикими животными в Эстонии занимается Департамент окружающей среды. Сообщать о таких случаях нужно Инспекции по вопросам окружающей среды по номеру 1313.