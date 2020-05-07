Чт, 7.05.2020
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Мадонна рассказала, где заразилась коронавирусом и как себя чувствовала при этом

Мадонна

ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Как рассказала знаменитая певица Мадонна, она переболела Covid-19 еще в середине марта, будучи во Франции с турне Madam X, и постоянно отменяла и переносила концерты, поскольку плохо себя чувствовала, пишут Аргументы.

При этом нездоровилось всей ее команде. Музыканты решили, что у них грипп. Болела голова, ощущалась слабость и неприятные ощущения в области груди. Но, к счастью, все обошлось.

Только позднее, сдав тест, певица поняла, что переболела коронавирусом, поскольку у нее были найдены антитела.

Мадонна, как стало известно на днях, перечислила порядка 1,1 миллиона долларов США на разработку вакцины от COVID-19.

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