ЭТО ВАМ НЕ ОФИС ⟩ Стриптизерша показала, как «работает из дома» из-за коронакризиса

Но все это не очень беспокоит Дженнифер... Женщина нашла способ не отменять свое шоу «SEXXY: The Show» и теперь выступает перед зрителями в онлайн формате прямо из своего дома.

ФОТО: Scanpix/AFP

Четырехзвездочный отель Westgate Las Vegas Resort & Casino, в котором работает Дженнифер, временно закрыл свои двери для посетителей 17 марта. Женщина, которой совсем не хотелось проводить карантин в пижаме на диване, решила, что и скучающим в четырех стенах людям будет полезно понаблюдать за ее тренировками.

ФОТО: Scanpix/AFP

Более того, на страничке отеля в Instagram она делится советами и рецептами интересных алкогольных коктейлей. За это время она также создала свой интернет-магазин, в котором поклонники могут приобрести мерч.