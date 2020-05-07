Чт, 7.05.2020
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ЭТО ВАМ НЕ ОФИС ⟩ Стриптизерша показала, как «работает из дома» из-за коронакризиса

Jennifer Romas otsustas, et hakkab kodust filmima seda, kuidas ta oma tantsukavasid harjutab ning trenni teeb.

ФОТО: Scanpix/AFP

Коронакризис так или иначе затронул почти все сферы жизни. Не обошла стороной злая участь и работников сферы развлечений. Дженнифер Ромас из Лас-Вегаса тоже пришлось приспосабливаться!

Но все это не очень беспокоит Дженнифер... Женщина нашла способ не отменять свое шоу «SEXXY: The Show» и теперь выступает перед зрителями в онлайн формате прямо из своего дома. 

ФОТО: Scanpix/AFP

Четырехзвездочный отель Westgate Las Vegas Resort & Casino, в котором работает Дженнифер, временно закрыл свои двери для посетителей 17 марта. Женщина, которой совсем не хотелось проводить карантин в пижаме на диване, решила, что и скучающим в четырех стенах людям будет полезно понаблюдать за ее тренировками. 

ФОТО: Scanpix/AFP

Более того, на страничке отеля в Instagram она делится советами и рецептами интересных алкогольных коктейлей. За это время она также создала свой интернет-магазин, в котором поклонники могут приобрести мерч. 

ФОТО: Scanpix/AFP

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