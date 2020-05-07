Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

Анализ вещих снов – очень интересный процесс, который может много рассказать о ваших мыслях, чувствах и отношениях с окружающим миром. Сны преподносят нам образы того, что было, что будет и что могло бы быть, пишет Сегодня.
В вещем сне можно найти ответы и решение проблем, которые переносятся из повседневной жизни в королевство снов. А иногда вы можете даже пережить своеобразное путешествие в будущее и узнать, что лежит за горизонтом.
Почему бывают вещие сны
Если вы думаете, что вещие сны нужны только для прорицания будущего, то это не так. Вещие сны нужны и для анализа собственной жизни.
Научитесь распознавать причины снов. Для того, чтобы узнать все из своих снов, нужно различать особые вещие сны и сны, которые были вызваны внешними обстоятельствами. Например, мороз во сне просто был вызван тем, что с вас сползло одеяло.
Ищите баланс между реальностью и вещим сном. Научитесь находить различия между действительными и метафорическими снами. Ведь даже ваши вещие сны могут иметь не самое очевидное значение.
Практикуйте контроль и замену. Научитесь контролировать и изменять ход ваших снов. Это поможет обеспечить большое понимание и контролирование ситуации в реальной жизни. А если сон вещий, то изменение концовки сна может помочь вам изменить будущие.
Развивайте креативность. Используйте ваши вещие сны для тренировки творческих способностей и воображения. Многие творческие личности использовали мир своих снов – например, Сальвадор Дали. Увидели во сне картину? Попробуйте ее нарисовать в реальной жизни.
Когда снятся вещие сны
Помните о том, что вещие сны снятся редко и в определенные дни года и недели. Вещие сны наиболее вероятны во время Святочной недели, начиная с 7 января (Рождества) и до 19 января (Крещения). В любой церковный праздник может присниться вещий сон, но исполниться он должен до обеда этого дня.
Вещие сны по дням недели
- В ночь с воскресенья на понедельник можно загадывать на сон. Ожидайте как вещих, так и "пустых" снов, которым не суждено стать реальностью.
- С понедельника на вторник также снятся простые, а не вещие сны.
- Со вторника на среду – сны могут сбываться.
- Сны со среды на четверг имеют большое значение.
- Сны с четверга на пятницу всегда предсказывают судьбу. Пятница считается особым днем: в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа, а раньше этот день почитался в честь богини Венеры. Сновидения сбываются в срок до трех лет.
- С пятницы на субботу снятся обычные сны.
- С субботы на воскресенье – сновидение может сбыться до обеда. События, которые оно предвещает, зависят от настроения сна.
Помните о том, что информация в вещем сне может сбить вас с толку, так как она часто зашифрована. Если вы воспринимаете информацию буквально, то понимаете только половину ваших снов.