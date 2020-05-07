Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

В вещем сне можно найти ответы и решение проблем, которые переносятся из повседневной жизни в королевство снов. А иногда вы можете даже пережить своеобразное путешествие в будущее и узнать, что лежит за горизонтом.

Почему бывают вещие сны

Если вы думаете, что вещие сны нужны только для прорицания будущего, то это не так. Вещие сны нужны и для анализа собственной жизни.

Научитесь распознавать причины снов. Для того, чтобы узнать все из своих снов, нужно различать особые вещие сны и сны, которые были вызваны внешними обстоятельствами. Например, мороз во сне просто был вызван тем, что с вас сползло одеяло.

Ищите баланс между реальностью и вещим сном. Научитесь находить различия между действительными и метафорическими снами. Ведь даже ваши вещие сны могут иметь не самое очевидное значение.

Практикуйте контроль и замену. Научитесь контролировать и изменять ход ваших снов. Это поможет обеспечить большое понимание и контролирование ситуации в реальной жизни. А если сон вещий, то изменение концовки сна может помочь вам изменить будущие.

Развивайте креативность. Используйте ваши вещие сны для тренировки творческих способностей и воображения. Многие творческие личности использовали мир своих снов – например, Сальвадор Дали. Увидели во сне картину? Попробуйте ее нарисовать в реальной жизни.

Когда снятся вещие сны

Помните о том, что вещие сны снятся редко и в определенные дни года и недели. Вещие сны наиболее вероятны во время Святочной недели, начиная с 7 января (Рождества) и до 19 января (Крещения). В любой церковный праздник может присниться вещий сон, но исполниться он должен до обеда этого дня.

Вещие сны по дням недели

В ночь с воскресенья на понедельник можно загадывать на сон. Ожидайте как вещих, так и "пустых" снов, которым не суждено стать реальностью.

С понедельника на вторник также снятся простые, а не вещие сны.

Со вторника на среду – сны могут сбываться.

Сны со среды на четверг имеют большое значение.

Сны с четверга на пятницу всегда предсказывают судьбу. Пятница считается особым днем: в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа, а раньше этот день почитался в честь богини Венеры. Сновидения сбываются в срок до трех лет.

С пятницы на субботу снятся обычные сны.

С субботы на воскресенье – сновидение может сбыться до обеда. События, которые оно предвещает, зависят от настроения сна.