Чт, 7.05.2020
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Киркоров сообщил результаты своего теста на коронавирус

Филипп Киркоров

ФОТО: Скриншот с Instagram

Филипп Киркоров сообщил поклонникам результаты своего теста на коронавирус. На опубликованном в Instagram фото видны положительные эмоции артиста, так что подпись можно было бы и не читать.  Результаты оказались отрицательными, пишет Экспресс газета.

Будьте здоровы и берегите своих близких!

- призвал российский поп-король.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты несказанно обрадовались за своего кумира. «Ну слава Богу, что все хорошо», «Поздравляю, Филенька», - написали певцу комментаторы. Впрочем, некоторые считают, что радоваться рано: «Лучше бы уже переболел, был бы иммунитет».

Ранее Филипп Бедросович специально пригласил домой врачей, которые взяли у всех членов семьи и помощницы тест на коронавирус. Близкие артиста чувствуют себя хорошо, однако глава семьи решил перестраховаться, ведь в ряде случаев коронавирус протекает без симптомов.

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