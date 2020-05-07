Киркоров сообщил результаты своего теста на коронавирус

Филипп Киркоров сообщил поклонникам результаты своего теста на коронавирус. На опубликованном в Instagram фото видны положительные эмоции артиста, так что подпись можно было бы и не читать. Результаты оказались отрицательными, пишет Экспресс газета.
Будьте здоровы и берегите своих близких!
- призвал российский поп-король.
Фанаты несказанно обрадовались за своего кумира. «Ну слава Богу, что все хорошо», «Поздравляю, Филенька», - написали певцу комментаторы. Впрочем, некоторые считают, что радоваться рано: «Лучше бы уже переболел, был бы иммунитет».
Ранее Филипп Бедросович специально пригласил домой врачей, которые взяли у всех членов семьи и помощницы тест на коронавирус. Близкие артиста чувствуют себя хорошо, однако глава семьи решил перестраховаться, ведь в ряде случаев коронавирус протекает без симптомов.