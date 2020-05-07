ТОПЛЕС, НО В ПЕРЧАТКАХ ⟩ Певица Камила Кабелло поделилась эротичным снимком

Провокационную фотографию Камила Кабелло разместила на официальной странице в инстаграм. Артистка предстала перед камерой без какого-либо наряда, что выглядело соблазнительно в кадре. Обнаженную грудь зажигательная брюнетка прикрыла руками, которые одела в латексные черные перчатки.