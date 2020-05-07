Будьте осторожны: эти четыре знака Зодиака самые опасные

Люди, родившиеся под этими четырьмя созвездиями, не остановятся ни перед чем, причем особенно ярко это проявляется у представительниц прекрасного пола.

Овен

Энергичные и целеустремленные Овны появились на этот свет, чтобы побеждать. Если вы не хотите пострадать, то тогда лучше не вступать с ними в конфликт. У Овнов есть одна по-настоящему отрицательная черта – разрушительность.

Лев

Львы чрезвычайно самоуверенны и всегда готовы к атаке. Где бы они ни оказались, всегда привлекают к своей персоне все внимание окружающих; и совсем немногие способны устоять перед их чарами. Тем более женщины-Львы просто излучают сексуальность.

Скорпион

Это довольно жестокие люди. Они способны быть дерзкими, когда в этом есть необходимость, и милыми, если этого, опят же, требуют обстоятельства. Скорпионы зачастую что-то обещают, но не выполняют своих обещаний. Они скрытны, очень умны и знают, когда надо ужалить и в каком месте это будет наиболее болезненно.

Рак