Музыканты из Таллинна выступят с российскими рок-звездами в праздничной музыкальной трансляции в честь 9 Мая

Музыкальный коллектив из Таллинна «Огни большого города» выступит 8 мая на ежегодном международном музыкальном фестивале «Спасибо деду за победу!», который в этом году будет транслироваться онлайн.
«Спасибо деду за победу!» - это ежегодный музыкальный фестиваль, который организует в Москве солист группы «7Б» Иван Демьян, в котором ежегодно участвуют музыканты из России и стран СНГ. Участники фестиваля 2020: Иван Демьян и 7Б, Влад Демьян, «Маша и медведи», Гоша Куценко, Андрей Алексин, Михаил Чебоненко, МОЁDELO, Niyaz, BISSA, «Огни большого города».
«Огни большого города» – рок-музыканты из Таллинна, выступающие как с каверами на рок-хиты, так и со своими песнями. Постоянные участники: Максим Галанин (гитара, вокал), Денис Шведов (электро-гитара), Александр Невский (флейта).
В этом году фестиваль «Спасибо деду за победу» пройдет в сжатом формате и будет транслироваться онлайн на платформе YouTube, на русскоязымном рок-канале Rock Show. Трансляция состоится в пятницу 8 мая в 19:00.
Rock Show – это развлекательный канал на котором обсуждаются тенденции рок-сцены России и публикуются интервью с российскими рок-звездами.
Канал Rock Show:
https://www.youtube.com/channel/UCdHnTxmkSFftZw6tB7KilwA
Огни большого города в Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCa_OuCvg7JEONi8_Ewg-3yQ