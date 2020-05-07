Музыканты из Таллинна выступят с российскими рок-звездами в праздничной музыкальной трансляции в честь 9 Мая

«Спасибо деду за победу!» - это ежегодный музыкальный фестиваль, который организует в Москве солист группы «7Б» Иван Демьян, в котором ежегодно участвуют музыканты из России и стран СНГ. Участники фестиваля 2020: Иван Демьян и 7Б, Влад Демьян, «Маша и медведи», Гоша Куценко, Андрей Алексин, Михаил Чебоненко, МОЁDELO, Niyaz, BISSA, «Огни большого города».

«Огни большого города» – рок-музыканты из Таллинна, выступающие как с каверами на рок-хиты, так и со своими песнями. Постоянные участники: Максим Галанин (гитара, вокал), Денис Шведов (электро-гитара), Александр Невский (флейта).

ФОТО: Промо

В этом году фестиваль «Спасибо деду за победу» пройдет в сжатом формате и будет транслироваться онлайн на платформе YouTube, на русскоязымном рок-канале Rock Show. Трансляция состоится в пятницу 8 мая в 19:00.

Rock Show – это развлекательный канал на котором обсуждаются тенденции рок-сцены России и публикуются интервью с российскими рок-звездами.

Канал Rock Show:

https://www.youtube.com/channel/UCdHnTxmkSFftZw6tB7KilwA

Огни большого города в Youtube: