Закон США запрещает Илону Маску назвать шестого ребенка необычным именем

5 мая 2020 года изобретатель Илон Маск стал отцом в шестой раз. Для его возлюбленной певицы Граймс это первый ребенок. Пара решила дать ребенку необычное имя, однако с этим возникли непредвиденные сложности, пишет Joinfo.
Имя новорожденного мальчика можно назвать не столько необычным, сколько странным. Все дело в том, что когда Илона спросили в Твиттер, как он назовет малыша, он ответил: «X Æ A-12 Musk». Сначала пользователи социальной сети решили, что это просто шутка, но чуть позже и мама ребенка, Граймс, подтвердила информацию.
We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn— Colombiana (@priscillabanana) May 5, 2020
По словам певицы, имя новорожденного несет в себе большую смысловую нагрузку. X – это неизвестная переменная, обозначающая то, каким станет характер ребенка, когда он вырастет. Другими словами, это его право на самоопределение.
Æ – эльфийское написание Ai - artificial intelligence, что в переводе означает искусственный интеллект. A-12 – любимый самолет Илона и Граймс, который был у них ранее. Это хорошая, скоростная модель, непригодная для военных действий.
К сожалению, пара не сможет дать своему ребенку столь необыкновенное имя. Дело в том, что мальчик родился в одной из больниц Лос-Анджелеса. Город относится к штату Калифорния, и в этом регионе законодательство не предусматривает того, чтобы в свидетельстве о рождении присутствовали символы или цифры. По всей видимости, Маску и его супруге возлюбленной придется обойтись 26 буквами английского алфавита.
До сих пор непонятно, на самом ли деле пара хотела назвать младенца столь странным именем, или же это просто была шутка, зашедшая слишком далеко. Какое имя будет у их ребенка теперь, также неизвестно.