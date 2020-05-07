Закон США запрещает Илону Маску назвать шестого ребенка необычным именем

Имя новорожденного мальчика можно назвать не столько необычным, сколько странным. Все дело в том, что когда Илона спросили в Твиттер, как он назовет малыша, он ответил: «X Æ A-12 Musk». Сначала пользователи социальной сети решили, что это просто шутка, но чуть позже и мама ребенка, Граймс, подтвердила информацию.

We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn — Colombiana (@priscillabanana) May 5, 2020

По словам певицы, имя новорожденного несет в себе большую смысловую нагрузку. X – это неизвестная переменная, обозначающая то, каким станет характер ребенка, когда он вырастет. Другими словами, это его право на самоопределение.

Æ – эльфийское написание Ai - artificial intelligence, что в переводе означает искусственный интеллект. A-12 – любимый самолет Илона и Граймс, который был у них ранее. Это хорошая, скоростная модель, непригодная для военных действий.

К сожалению, пара не сможет дать своему ребенку столь необыкновенное имя. Дело в том, что мальчик родился в одной из больниц Лос-Анджелеса. Город относится к штату Калифорния, и в этом регионе законодательство не предусматривает того, чтобы в свидетельстве о рождении присутствовали символы или цифры. По всей видимости, Маску и его супруге возлюбленной придется обойтись 26 буквами английского алфавита.