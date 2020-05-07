Чт, 7.05.2020
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С УМА СОЙТИ ⟩ Если вы выдумаете, что это обычная кукла Барби... взгляните на фото еще раз!

Визажист Мэриори

ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

23-летняя Мэриори из США способна перевоплощаться в куклу Барби при помощи макияжа.

У девушки есть потрясающая методика перевоплощения женщины в куклу. Регулярно она публикует в социальных сетях удивительные перевоплощения. Самое главное, что все это происходит лишь при помощи косметики, передает Caters News.

По мнению Мариори, лучше всего у нее получается превращение в куклу Братц.

ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

По словам самого визажиста, лучшее всего у нее удается превращение в куклу Братц.

«Я открыла для себя макияж, когда мне было около 12 лет. Но профессионально этим я начала заниматься, когда мне исполнилось 17», – говорит Мэриори.

Американский визажист Мэриори.

ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

«Я подружила свою любовь к искусству с косметикой. Так я нашла свое призвание», – говорит талантливая американка. 

«Многие из моих работ шокируют, а иногда и пугают. Создание иллюзий с помощью макияжа, кажется, влияет на людей больше всего – как положительно, так и отрицательно », –считает Мэриори.

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