С УМА СОЙТИ ⟩ Если вы выдумаете, что это обычная кукла Барби... взгляните на фото еще раз!

У девушки есть потрясающая методика перевоплощения женщины в куклу. Регулярно она публикует в социальных сетях удивительные перевоплощения. Самое главное, что все это происходит лишь при помощи косметики, передает Caters News.

По мнению Мариори, лучше всего у нее получается превращение в куклу Братц. ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

По словам самого визажиста, лучшее всего у нее удается превращение в куклу Братц.

«Я открыла для себя макияж, когда мне было около 12 лет. Но профессионально этим я начала заниматься, когда мне исполнилось 17», – говорит Мэриори.

Американский визажист Мэриори. ФОТО: Scanpix/Caters News Agency

«Я подружила свою любовь к искусству с косметикой. Так я нашла свое призвание», – говорит талантливая американка.