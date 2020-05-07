С УМА СОЙТИ ⟩ Если вы выдумаете, что это обычная кукла Барби... взгляните на фото еще раз!

23-летняя Мэриори из США способна перевоплощаться в куклу Барби при помощи макияжа.
У девушки есть потрясающая методика перевоплощения женщины в куклу. Регулярно она публикует в социальных сетях удивительные перевоплощения. Самое главное, что все это происходит лишь при помощи косметики, передает Caters News.
По словам самого визажиста, лучшее всего у нее удается превращение в куклу Братц.
«Я открыла для себя макияж, когда мне было около 12 лет. Но профессионально этим я начала заниматься, когда мне исполнилось 17», – говорит Мэриори.
«Я подружила свою любовь к искусству с косметикой. Так я нашла свое призвание», – говорит талантливая американка.
«Многие из моих работ шокируют, а иногда и пугают. Создание иллюзий с помощью макияжа, кажется, влияет на людей больше всего – как положительно, так и отрицательно », –считает Мэриори.