Такая разная Эстония: ТОП-3 классных мест, где не ступала нога многих таллиннцев

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Пярну

Четвертый по величине город Эстонии, основан немцами, в последствии ожидаемо был шведским, неожиданно польским и предсказуемо российским

Летняя столица. Город расположен на берегу залива, имеется большой песчаный пляж. Так что, движуха вся там летом. Я был пару раз, но все в несезон, так что, с купанием и посиделками в летних кафешках с бокалом местного пива Puls (довольно посредственного, кстати) не сложилось как-то. Особой жары, понятное дело, ждать не стоит - чай не Турция, но вода поговаривают прогревается неплохо.

Подготовка пярнуских фонтанов к работе, снимок иллюстративный ФОТО: Urmas Luik

Еще в Пярну есть аквапарк, но нас этим не удивишь, конечно.

Пярну ФОТО: Mailiis Ollino

Добраться до Пярну из Таллинна можно лишь автобусом, но их много. Помимо проходящих в Ригу полно местных рейсов. Lux Express от 4 евро. В городе также есть железная дорога, но пассажирское движение по ней прекращено два года назад.

Валга

Этот населенный пункт интересен, прежде всего, своим географическим положением. А конкретно - город поделен на две неравные части эстонско-латвийской границей (латвийская часть называется Валка). Очень интересно, как там все работало в период существования реальной границы, и сейчас, когда эта самая граница вновь обозначилась из-за вируса.

Центр Валга ФОТО: Arvo Meeks

Я там был меньше года назад, пересекал условную границу по какой-то пешеходной улочке, пограничная будка имеется.

И, имейте в виду - на латвийской стороне все чуть дешевле (особенно алкоголь), но эстонское пиво вкуснее. Дилемма, однако. До 15 мая туда пока не попасть, но уже совсем скоро.

До Валги ходит электричка из Таллинна за невменяемые 15 евро, но мы же ушлые ребята, поэтому поедем на автобусе до Пярну за 4, а оттуда на местном до Валги. Стоимость на него покрыта мраком, ибо внутри этого уезда проезд стоит фиксированные 1 евро, а за его пределы черт знает, но не дороже 5 евро, по опыту. Я приезжал сюда на электричке от недалеко расположенной Палуперы во время моего трипа по южной Эстонии.

Отепя

А это как раз зимняя столица. Ибо там горы (ну как, горы, холмы больше), лыжная инфраструктура включая трамплины, кстати, и, прости Господи, лыжероллеры. Именно от них вы будете уворачиваться, если приедете туда летом - там проводятся тренировочные сборы и люди с палками рассекают по трассам, одна из которых прямо по городу и проложена.

Отепя ФОТО: Arvo Meeks

Вокруг Отепя со всех сторон лес, так что воздух отличный и вообще находиться там приятно. Озеро в наличии, я купался, подтверждаю - все отлично, вода теплая. Летом точно.

Есть музей эстонского флага, ибо в этом городе он и придуман, да и вообще на многих домах он тут присутствует.