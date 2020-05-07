Почему крошечная Эстония оставила позади огромную Россию?

После развала Советского Союза у всех 15 республик совершенно разные стартовые условия. Кто-то, как Россия, вышла в свет с огромными запасами природных богатств, с сознанием своего величия и огромным количеством самых разных проблем. Другие, как Эстония, особых иллюзий не питали.

Начнем с того, что Эстония и в советские годы жила не так уж и плохо. По размеру средней заработной платы, например, она опережала всех. Более того, у эстонского селянина зарплата была еще выше. Это важно, так как сельское население республики на 100 процентов состояло из этнических эстонцев. Представители других этносов предпочитали селиться в городах.

И сегодня Эстония по величине средней заработной платы бьет все бывшие советские республики - около 1400 евро в месяц. Но сами эстонцы считают, что заработки могли быть и выше. Действительно, по сравнению с остальными государствами Евросоюза в Эстонии получают мало.

Поэтому многие эстонцы уезжают на заработки в Европу. Не удивительно, что по сравнению с советским периодом население республики снизилось более, чем на сто тысяч человек.

Так почему же Эстонии с ее такими скудными природными богатствами удалось обогнать Россию?

Тут, по-моему, всё просто – при получении независимости в Эстонии не стали искать для себя какой-то великой роли. Не стали там искать национальную идею. К делу эстонцы подошли по-скандинавски рационально и начали просто налаживать свою жизнь в том формате, который им больше всего нравится.

Пока в России мучительно ищут и оформляют национальную идею и встраивают великую Россию в нынешнюю картину мира, в Эстонии наращивают свое благосостояние из того, что было и из того, что Европа подкидывала.

Но, к примеру, Украине тоже деньги подкидывают из Евросоюза и даже из-за океана, но там они благополучно растворяются, а вот в Эстонии все шло в дело – коррупцию в стране искоренили. Поэтому все евро, предназначенные на строительство дорог или на модернизацию системы здравоохранения, уходили в дело.

Не удивительно, что огромное количество русских, а их в Эстонии около 30 процентов (при населении 1,3 миллиона человек) в Россию перебираться не спешат. Национальная политика в Эстонии, конечно, своеобразная, но качество жизни все эти неудобства перевешивает – русскоязычное население упорно не хочет возвращаться в Россию.