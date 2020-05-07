ФОТО ⟩ «Доярушка»: Настя Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка» и известный блогер Настя Ивлеева откровенно рассказала поклонникам о том, как она выглядела до пика своей популярности.

В своем Instagram девушка опубликовала снимки своей бесшабашной юности, на которых она позирует с темными волосами. По признанию Ивлеевой, первые дни в столице ей пришлось непросто.

«Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес», – пишет она.

Настя отметила, что во время работы в ресторане познакомилась с «хорошими людьми», которые предложили ей работу в автосалоне. К тому же она успела закончить обучение в школе телевидения.

ФОТО: Скриншот с Instagram

По мнению телеведущей, за прошедшие пять лет она многого достигла и исполнила свои мечты, перестав при этом ставить себе конкретные цели, хотя у нее есть план, как исправить ситуацию.

«Нужно замахнуться на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального. Ведь, как мы видим, все может осуществиться, и потому, с этого момента я снова хочу вернуть те ощущения, когда буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний!» - подчеркнула она.

Подписчики в комментариях, впрочем, обратили больше внимания на внешность Насти до популярности. Многие отметили, что она была совершенно не похожа на себя нынешнюю.