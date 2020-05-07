Королева Елизавета запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Теперь же стало известно, что всему виной Меган Маркл, которая даже после переезда умудряется подпортить жизнь Кейт.

После отъезда Маркл и принца Гарри в другую страну многие обязанности легли на плечи герцогов Кембриджей, а так как Кейт весьма популярна в Великобритании, то теперь ей придется работать еще больше.

В итоге королева Елизавета строго запретила Миддлтон рожать еще детей, так как беременность и роды на данный момент отнимут у нее много времени и сил.