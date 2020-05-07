Звезда сериала «Не родись красивой» заболел коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал Mash, Красилова забрали в больницу, где ему сделали компьютерную томографию. После этого актер сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. Но врачи не оставили Петра на лечении, а отпустили домой на самоизоляцию. Где актер мог подхватить вирус, пока неизвестно.