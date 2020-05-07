ФОТО ⟩ 25 лет спустя: как выглядит и чем живет главная героиня фильма «Американская дочь» с Машковым

21 сентября 1995 года состоялась премьера фильма «Американская дочь». История о музыканте, выступающем в московских ресторанах, который прилетел в Сан-Франциско, чтобы похитить свою дочь Аню, покорила сердца зрителей. Драма с элементами комедии о трогательных отношениях папы и дочки, столкновении русского и американского нравов так полюбилась, что ее пересматривают по сей день, пишет Woman.

Конечно, во многом такой успех фильма стал возможен благодаря главным героям. Отца и дочь сыграли Владимир Машков и Эллисон Уитбек. 10-летняя девочка отлично справилась со своей ролью и в одночасье стала знаменитостью.

Однако сегодня об актрисе ничего не слышно. Почему же?

ФОТО: Кадр из фильма "Американская дочь"

После «Американской дочери» Эллисон снялась в фильме «Джек», где работала на площадке с Робином Уильямсом, Дайан Лэйн и Дженнифер Лопес. Увы, в то время как ей прочили блестящее будущее, сама Уитбек решила, что кино не для нее, и на этом актерская карьера девочки закончилась.

С малых лет Уитбек занималась танцами, в частности — степом. Девочка была одной из лучших чечеточниц в родном Плезантоне. К слову, именно своей артистичностью и пластичностью Эллисон и привлекла внимание режиссера «Американской дочери» Карена Шахназарова.

В 2002 году Уитбек окончила школу и переехала в Лос-Анджелес, где устроилась работать преподавателем танцев. Через три года девушка решила получить образование в сфере PR и вскоре стала работать по специальности. Начинала Эллисон как пиарщик в индустрии красоты, затем переключилась на сферу развлечений, а потом открыла для себя кулинарию. Как пишет сама Уитбек, она вдруг обнаружила, что является гурманом.

ФОТО: kinopoisk.ru

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В итоге Эллисон основала свое PR-агентство Sunday Morning Public Relations, открыла два ресторана и к тому же занимается перепланировкой домов с последующей продажей. В личной жизни у 34-летней Уитбек тоже все прекрасно: она замужем и растит троих сыновей.