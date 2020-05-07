ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Певица Таня Михайлова-Саар взяла грабли и разделась в поле

«Сельский гламур или ... чтобы платья с блестками не скучали в шкафу», – весело подписала снимок 36-летняя Таня.

Судя по многочисленным комментариям, поклонники оценили юмор певицы, впрочем, как и внешний вид молодой мамы. Они предложили даже устроить флешмоб и ввести хэштег #põlluglamuur (сельский гламур)