Чт, 7.05.2020
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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Певица Таня Михайлова-Саар взяла грабли и разделась в поле
Сельский гламур!

Tanja Mihhailova

ФОТО: ERIK PROZES /

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар сбросила верхнюю одежду и показала всем женщинам Эстонии, что предпринять, когда вечернее платье некуда надеть.

«Сельский гламур или ... чтобы платья с блестками не скучали в шкафу», – весело подписала снимок 36-летняя Таня.

Судя по многочисленным комментариям, поклонники оценили юмор певицы, впрочем, как и внешний вид молодой мамы. Они предложили даже устроить флешмоб и ввести хэштег #põlluglamuur (сельский гламур)

«Очень крутая картинка!», «Так круто, Таня!», «Наша Таня!» – пишут Тане под ее снимком с граблями. А вам нравится?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glamuur põllule või «... et litterkleidid ei jääks kappi igavlema» 😂

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