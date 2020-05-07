ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Певица Таня Михайлова-Саар взяла грабли и разделась в поле
Эстонская певица Таня Михайлова-Саар сбросила верхнюю одежду и показала всем женщинам Эстонии, что предпринять, когда вечернее платье некуда надеть.
«Сельский гламур или ... чтобы платья с блестками не скучали в шкафу», – весело подписала снимок 36-летняя Таня.
Судя по многочисленным комментариям, поклонники оценили юмор певицы, впрочем, как и внешний вид молодой мамы. Они предложили даже устроить флешмоб и ввести хэштег #põlluglamuur (сельский гламур)
«Очень крутая картинка!», «Так круто, Таня!», «Наша Таня!» – пишут Тане под ее снимком с граблями. А вам нравится?