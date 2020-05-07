ФОТО ⟩ Звезда эстонского спорта Келли Сильдару вышла из самоизоляции красиво

18-летняя Келли Сильдару написала в Instagram, что она слишком долго сидела дома, поэтому была счастлива наконец-то выбраться из четырех стен на природу.

«Такая красивая и теплая погода, я не могу поверить, что лето скоро наступит», – порадовалась она.

Лыжница опубликовала несколько весенних фотографий, сделанных на туристической тропе. На них девушка позирует в легкой джинсовой куртке и кожаных штанах. Снимки были сделаны на туристической тропе тренером Сильдару и ее молодым человеком Михкелем Уставом.