ФОТО ⟩ Звезда эстонского спорта Келли Сильдару вышла из самоизоляции красиво

Лыжница Келли Сильдару долго выходила из дома, но вчера вместе со своим молодым человеком отправлялась на приятную вечернюю прогулку по болоту Пяэскюла в Таллинне, пишет Elu24.
18-летняя Келли Сильдару написала в Instagram, что она слишком долго сидела дома, поэтому была счастлива наконец-то выбраться из четырех стен на природу.
«Такая красивая и теплая погода, я не могу поверить, что лето скоро наступит», – порадовалась она.
Лыжница опубликовала несколько весенних фотографий, сделанных на туристической тропе. На них девушка позирует в легкой джинсовой куртке и кожаных штанах. Снимки были сделаны на туристической тропе тренером Сильдару и ее молодым человеком Михкелем Уставом.