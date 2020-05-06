ТОП-5 ⟩ Себе на уме: самые независимые знаки Зодиака

Независимость - это, чаще всего, приобретенное качество. Однако, как и в любом правиле, здесь есть свое исключение: некоторые люди рождаются независимыми, и пытаться на них повлиять - более, чем бессмысленно.
Они не станут полагаться на кого-то и в любой ситуации рассчитывают только на свои силы. Единственная верная точка зрения, которая для них существует, - это их собственная. Они не станут менять свои убеждения только для того, чтобы кому-то понравиться. И уж тем более эти люди никогда не станут стараться нравиться всем и каждому.
Астрологи выяснили, какие знаки Зодиакальной системы являются самыми независимыми.
С самого раннего возраста Овны научились верить в себя. Они знают, что непременно добьются намеченных целей, даже если для этого им придётся совершить неверные действия.
Представители этого знака никогда не сомневаются в своей интуиции, поэтому всегда делают так, как считают нужным - и от этого их никто не отговорит.
И даже если вдруг что-то пошло не так, то Овны никогда не покажут этого - они будут светиться оптимизмом несмотря ни на что.
Представители знака Близнецы не знают, что такое завидовать другому человеку, ведь если они сами чего-то захотят, то непременно этого добьются.
Близнецы воспринимают только обоснованную критику, они обязательно возьмут некоторые моменты на вооружение, чтобы начать меняться.
Делают они это не для того, чтобы казаться лучше в глазах окружающих, а для того, чтобы они могли гордиться сами собой. И если Близнецы что-то для себя решили, то на их решение повлиять уже не получится.
Дев не нужно ни в чем контролировать, ведь они слишком умны, чтобы наделать глупостей. Представители знака способны провести самоанализ, проанализировать свои ошибки и составить подробный план на будущее, которого, конечно же, будут обязательно придерживаться.
Их независимость диктует свои условия: Девы вряд ли станут просить о помощи других людей, они справятся с проблемами самостоятельно. Их уверенности в собственных силах можно только позавидовать.
Стрельцы - натуры свободолюбивые,и своей свободой они распоряжаются так, как считают нужным. Представители знака не будут ждать, пока другие им что-то разрешат, они просто возьмут свое сами.
Незнакомая ситуация или новое место не внушают им страха неизвестности, ведь они научились адаптироваться под любую нестабильность.
Им не свойственно чувство привязанности, поэтому они в любой момент могут оставить свое жилище, или даже человека, и отправиться на край света покорять новые горизонты.
Козероги - не только трудолюбивые и прилежные люди, но ещё и очень самостоятельные. Они могут послушать советы окружающих, но выбор всегда остаётся только за ними.
Представители знака с подросткового возраста определились, чего хотят от жизни, поэтому учебное заведение и направление подготовки выбирают исключительно сами. На их выбор не способны повлиять даже родительские аргументы.
Козероги самостоятельно несут ответственность за свои действия, поэтому, если они допустят ошибку, то это будет только их ошибка - обвинять других людей и внешние обстоятельства они точно не станут.